Mathieu Van der Poel se queda sin rivales

El corredor neerlandés se ha impuesto con suficiencia en todas las pruebas disputadas de la actual Copa del Mundo de ciclocrós

Está intratable y no parece que el panorama vaya a cambiar. El neerlandés Mathieu Van der Poel sumó este viernes la que es su cuarta victoria esta temporada en la Copa del Mundo de ciclocrós, por lo que mantiene el pleno de triunfos desde su estreno en el campeonato, al imponerse en la prueba disputada en Gavere (Bélgica), la séptima del calendario. Gracias a este resultado sigue escalando peldaños para situarse ya como segundo en la general.

Casi como nos tiene acostumbrados desde hace tiempo, el siete veces campeón del mundo de la modalidad llegó en solitario a la meta con un tiempo de 1:03:15, en lo que fue otra demostración de superioridad que reafirma su hegemonía en la especialidad.

En cuanto a sus rivales, solo el belga Thibau Nys, ganador de dos pruebas de la Copa del Mundo esta temporada, trató de hacerle sombra, e, incluso, le lanzó varios ataques para tratar de dejarlo atrás, lo que dio emoción a la carrera.

Todo parecía destinado a una mano a mano hasta los metros finales, pero en la séptima vuelta el ciclista del Alpecin-Deceuninck aprovechó un pequeño error de su contendiente con el pedal, le demarró para dejarlo atrás y recorrió en solitario los dos últimos tramos del recorrido para sellar su sexto triunfo en Gavere. Sin capacidad de reacción tras el cambio de ritmo del neerlandés, Nys fue segundo a 21 segundos de Van der Poel, mientras que el también neerlandés Tibor del Grosso completó el podio, a 23 segundos.

Así queda la clasificación general de la Copa del Mundo de ciclocrós

Aunque no estuvo presente en las primeras pruebas de la Copa del Mundo, la racha de triunfos de Van der Poel le sirve para acariciar ya la primera posición de la clasificación general. Así, con su nuevo triunfo suma 160 puntos y se sitúa a uno solo del líder, el belga Laurens Sweeck, undécimo en Gavere, mientras que tercero es su compatriota Michael Vanthourenhout, con 148, y cuarto, Nys, con 143.

Si mantuviese esta línea victoriosa, la siguiente carrera supondría la del asalto al liderato de un Van der Poel que podría inclinarse por dejar el ciclocros tras esta temporada para centrarse plenamente en su carrera en ruta, disciplina en la que también está consiguiendo brillantes resultados. En todo caso, apunten: la octava prueba de la Copa del Mundo, de las doce del calendario, se disputará de nuevo en Bélgica el próximo domingo en la localidad de Dendermonde.