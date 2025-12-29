El LIV Golf, en estado de alarma tras la salida de Koepka y las palabras de Bryson DeChambeau

"Las cosas tienen que cambiar. Las cosas tienen que mejorar", avisa DeChambeau, que acaba contrato el próximo año y se ha quedado como gran estrella junto a Jon Rahm tras la marcha de Brooks Koepka

Salta la voz de alarma en el LIV Golf. Después de que Brooks Koepka anunciara hace unos días que dejaba el circuito auspiciado por el fondo saudí porque quería "pasar más tiempo en casa", ahora es otra de las estrellas que logró arrebatarle al PGA, Bryson DeChambeau, el que pone en duda su continuidad.

Todos esperaban que, tras la zozobra inicial y el rechazo que produjo el LIV Golf, los circuitos llegaran a un acuerdo y el dinero saudí respaldara tanto al PGA como el DP World Tour, pero las posiciones, tras muchas reuniones, no se han movido y a día de hoy, el circuito americano sigue rechazando todo lo que procede del LIV y el 'circuito europeo' (DP World Tour) mantiene sus multas a los que hayan jugado el otro circuito.

Bryson DeChambeau afirma, en declaraciones al canal de golf Flushing It, estar satisfecho de su pertenencia a esta LIV Golf, pero confirma que no está garantizada la renovación del contrato que finaliza al final del próximo año y avisa que "las cosas tienen que cambiar y mejorar" antes de que se pueda prorrogar el acuerdo. "Las conversaciones están en proceso. Tenemos que llegar a un punto en el que ambas partes se entiendan bien. Y creo que eso puede pasar, pero nunca se sabe", reconoce el golfista norteamericano.

DeChambeau mantiene la misma idea que Jon Rahm, la de hacer crecer el golf por equipos y, por eso, considera que la marcha de Koepka no tiene por qué tener un efecto llamada en las demás estrellas del circuito saudí. "Con la marcha de Brooks, desde luego, se abren situaciones únicas. Quiero hacer crecer el golf por equipos en todo el mundo, pero tiene que ser lo correcto. Y hay muchas cosas que tienen que hacerse para que sea lo correcto... Las cosas tienen que cambiar. Las cosas tienen que mejorar”, añade.

DeChambeau manda un aviso al PGA Tour

El jugador californiano reconoce que la marcha de Koepka fue "un shock", porque no la esperaba, y avisa al PGA lo peligroso que podría ser si facilita su regreso con una medida especial, ya que hará que otros sigan su camino en ambos sentidos, ganando dinero en el LIV Golf para volver al circuito americano cuando lo hayan ganado. "Deberían hacerlo según el reglamento y no dar ninguna exención especial, porque si hay una exención especial, se abren las puertas para que otros hagan lo mismo... y eso es una pendiente resbaladiza”, indica el californiano.

Pese a todo, Bryson DeChambeau tiene claro que de momento su pensamiento está en el LIV Golf y en el equipo que lidera: Crushers. "Es donde pongo mi base y donde quiero estar"", afirma el norteamericano, quien sí reconocía que querría tener más poder de opinión sobre las decisiones del circuito: "No tengo mucha voz. A veces desearía tener más, pero así es la vida. Yo no dirijo la organización”.

"Al final, tiene que tener sentido para todo el mundo. Porque también podría hacer golf de YouTube y estaría perfectamente”, reitera sobre su futuro, donde no da por segura su continuidad en el LIV Golf, pese a que a día de hoy no la ponga en duda... para 2026.