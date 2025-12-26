Casillas reabre su herida con Mourinho a través de una anécdota de Marcelo

Iker Casillas volvió a dejar entrever que su relación con José Mourinho sigue siendo un asunto no cerrado. El exportero del Real Madrid aprovechó una charla distendida con Marcelo en su podcast para lanzar una pulla al técnico portugués, recordando indirectamente un clima que marcó una de las etapas más tensas del vestuario blanco

Aunque han pasado más de diez años desde la salida de José Mourinho del Real Madrid, su figura continúa generando debate entre quienes convivieron con él en el Santiago Bernabéu. Esta vez ha sido Iker Casillas quien, sin mencionarlo de forma explícita, volvió a mostrar su distancia con el entrenador luso durante un episodio de su podcast ‘Bajo los palos’, en el que tuvo como invitado a Marcelo.

La conversación giraba en torno al carácter exigente y complicado de Mourinho. Marcelo relató una vivencia que resume bien el método del técnico: elogios absolutos tras un gran partido y críticas demoledoras apenas unos días después. El brasileño recordó cómo, tras una actuación destacada, recibió halagos constantes del entrenador, mientras que, en el siguiente encuentro, después de un mal rendimiento, fue duramente señalado.

Marcelo, el ejemplo del método Mourinho

El lateral explicó que Mourinho no tenía reparos en utilizar un lenguaje directo y crudo. Incluso llegó a reprocharle que su falta de compromiso defensivo había sido determinante para no acudir al Mundial con la Selección brasileña. Aun así, Marcelo quiso matizar sus palabras y reconoció que, pese a la dureza del trato, aquella etapa le sirvió para crecer como futbolista y aprender a competir al máximo nivel.

El testimonio del brasileño sirvió como detonante para que Casillas interviniera con una frase breve, pero cargada de significado. Entre risas, el excapitán madridista dejó caer que "¿Entonces teníamos razón unos pocos?", una referencia que muchos interpretaron como un guiño directo a los conflictos internos que se vivieron en aquel vestuario.

Una relación que nunca se recompuso

La tensión entre Casillas y Mourinho fue uno de los episodios más comentados de aquella etapa. La pérdida de la titularidad del portero, la división del vestuario y la sensación de un ambiente irrespirable marcaron los últimos meses del técnico en el club. Desde entonces, ambos han seguido caminos muy distintos, pero el distanciamiento personal nunca se ha corregido del todo.

Lejos de un ataque frontal, Casillas volvió a optar por la ironía, una fórmula que utiliza con frecuencia cuando se aborda aquel periodo. Sin necesidad de entrar en polémicas directas, el exportero dejó claro que su percepción del técnico portugués no ha cambiado con el paso del tiempo.

La charla con Marcelo, relajada y cargada de anécdotas, sirvió así para reavivar viejos recuerdos de una etapa tan exitosa en títulos como compleja en lo humano. Y, una vez más, confirmó que la figura de José Mourinho sigue siendo una herida sensible en la memoria de algunos de los jugadores históricos del Real Madrid.