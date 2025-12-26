El Real Madrid planea el regreso de canteranos mientras analiza el mercado de fichajes

El Real Madrid empieza a vislumbrar un verano de 2026 marcado por el regreso de varios talentos formados en Valdebebas. La estrategia de vender parte de sus derechos mantiene abiertas muchas puertas, mientras Xabi Alonso, centrado en el presente, observa cómo algunos canteranos crecen lejos del Bernabéu mientras su plantilla posee grandes carencias

Desde hace varias temporadas, el Real Madrid ha afinado una fórmula que le permite proteger su patrimonio deportivo sin frenar la progresión de sus jóvenes talentos. Cuando un futbolista del Castilla destaca, pero no encuentra espacio inmediato en el primer equipo, el club opta por vender parte de sus derechos, asegurándose una recompra asequible o, en su defecto, un importante beneficio económico. Una estrategia que empieza a dar frutos y que apunta a convertir el verano de 2026 en uno de los más movidos de los últimos años.

En esa lista de posibles retornos aparecen nombres con presente y proyección en ligas de máximo nivel: Nico Paz, Jacobo Ramón y Chema Andrés. Tres perfiles distintos, tres contextos diferentes, pero un mismo denominador común: todos siguen bajo el radar del club blanco.

Nico Paz, la joya que brilla en Italia

El caso más llamativo es el de Nico Paz. El centrocampista argentino se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la Serie A con el Como, hasta el punto de dar el salto a la Selección absoluta de Argentina y empezar a soñar con el Mundial de Estados Unidos. Su crecimiento ha sido exponencial: liderazgo, talento entre líneas y personalidad bajo la batuta de Cesc Fábregas.

En Chamartín toman nota. El Real Madrid mantiene una opción clara sobre su futuro y sabe que, si la progresión continúa, el debate sobre su regreso será inevitable. Nico Paz representa exactamente el perfil que el club busca moldear: talento formado en casa, curtido fuera y listo para competir al máximo nivel.

Jacobo Ramón y Chema Andrés, crecimiento silencioso

Nico Paz no es el único. Jacobo Ramón, central que ya sabe lo que es debutar con el primer equipo blanco, ha encontrado también en el Como un escenario ideal para consolidarse. Titular habitual en una liga tan exigente en lo defensivo como la italiana, el zaguero ha dado un salto de madurez que no ha pasado desapercibido en Madrid.

Distinto es el camino de Chema Andrés en el Stuttgart. Al mediocentro le ha costado asentarse como indiscutible, pero sus números respaldan su aportación: 17 partidos, 1 gol y 1 asistencia esta temporada. Con la necesidad estructural de centrocampistas que tiene el Real Madrid a medio plazo, su nombre sigue estando encima de la mesa como una opción a valorar.

Xabi Alonso, presente antes que futuro

Pese a estos escenarios, el mensaje público desde el banquillo es claro. Xabi Alonso no quiere desviar el foco del presente. Tras vencer al Sevilla y pensar ya en la Supercopa de España, el técnico fue contundente: “Hay que mejorar en varias facetas: cuando no tenemos el balón y cuando lo tenemos dar otra intención y otro ritmo al juego, y combinar el control con más verticalidad. Hoy llegábamos con muchas bajas, los chicos han hecho un gran esfuerzo y muchos han llegado al límite. No me quedo con el nivel de hoy porque sé que en el futuro, cuando recuperemos energía y jugadores, vamos a poder distribuir más para poder mejorar”.

Unas palabras que reflejan que, al menos de puertas para fuera, no hay lugar para hablar de fichajes o regresos pensando en la próxima campaña, hay que reforzar la plantilla antes de que acabe la presente temporada.

Planificación en marcha y nombres propios

Aprovechando el parón navideño, el Real Madrid necesita reforzarse, por lo que han surgido nombres como Ibrahima Konaté, Angelo Stiller o Florian Wirtz en las últimas semanas. Especialmente complejo sería el caso del centrocampista del Liverpool, aunque Dietmar Hamann dejó una reflexión que abre la puerta a su fichaje: “No se irá en invierno, a menos que Xabi Alonso diga que le quiere”.

Por ahora, el Madrid se mantiene a la espera, consciente de que varios jugadores de su lista acaban contrato, y que, en un futuro, podrían traer de regreso a canteranos ya formados en la élite europea.