El siguiente gran reto de Xabi Alonso es Fede Valverde

El técnico quiere recuperar la mejor versión del uruguayo, todavía sin goles esta temporada tras un curso marcado por su polivalencia y el debate sobre su posición

El Real Madrid cerró 2025 con tres victorias consecutivas que han calmado el entorno, aunque sin despejar todas las dudas. Xabi Alonso encara 2026 con margen para trabajar, pero con tareas claras encima de la mesa. Una de ellas pasa por recuperar al mejor Fede Valverde, un futbolista imprescindible por entrega y jerarquía, pero lejos aún de su versión más determinante.

Xabi Alonso y Valverde, un inicio prometedor

El camino conjunto entre Xabi Alonso y Fede Valverde arrancó con señales positivas. En el Mundial de Clubes, el uruguayo fue importante, con presencia, llegada y goles, dejando sensaciones que invitaban al optimismo. El propio técnico no dudó en elogiarlo públicamente, destacando un perfil físico y competitivo poco común y comparándolo con Steven Gerrard, una referencia que conoce bien. “Puede jugar en cualquier posición y estoy muy contento de entrenarlo”, llegó a afirmar.

Ese inicio parecía el punto de partida para un Valverde protagonista, con libertad para llegar al área y marcar diferencias desde el centro del campo. Sin embargo, la temporada fue tomando otro camino.

La polivalencia como virtud y problema

La gran fortaleza de Valverde ha terminado siendo también su mayor obstáculo. Su capacidad para rendir en casi cualquier posición le ha convertido en una solución constante para Xabi Alonso, especialmente ante las ausencias de Carvajal y Trent. Nueve de sus 22 partidos esta temporada los ha disputado como lateral derecho, un rol que asumió por necesidad, pero que generó incomodidad.

El propio jugador fue claro al respecto en una entrevista: “No nací para jugar de lateral, no crecí jugando ahí. Fue un momento de emergencia”. Aun así, quiso zanjar cualquier polémica recordando su compromiso absoluto con el equipo y negando haberse negado jamás a jugar en una posición concreta.

El gol, uno de sus hándicaps esta temporada

Más allá del debate posicional, el verdadero problema para Xabi Alonso está en los números. Valverde aún no se ha estrenado como goleador esta temporada, algo llamativo en un futbolista con uno de los mejores golpeos de la plantilla. El contraste con campañas anteriores es evidente, especialmente con aquella en la que Carlo Ancelotti apostó públicamente por él y terminó alcanzando los doce goles.

El Madrid necesita ese Valverde capaz de romper partidos desde fuera del área, especialmente ante rivales cerrados. Hoy sigue siendo imprescindible por energía y liderazgo, pero le falta impacto decisivo. Recuperar esa faceta suya tan goleadora es uno de los grandes retos de Xabi Alonso para 2026.