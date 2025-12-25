Cesc Fàbregas señala el gran problema de Xabi Alonso en el Real Madrid

El técnico del Como analiza en un documental de DAZN la dificultad de gestionar un vestuario plagado de estrellas en el equipo blanco

Xabi Alonso está viviendo su etapa más exigente como entrenador. El Real Madrid no termina de convencer y, más allá de la pizarra, empiezan a emerger los problemas invisibles. Cesc Fàbregas, compañero del tolosarra en la selección española y ahora también técnico del Como, ha puesto el foco en lo que considera el verdadero quebradero de cabeza del entrenador blanco.

Un vestuario donde todos se sienten titulares

Lejos de análisis tácticos o de sistemas de juego, Cesc Fàbregas apunta directamente a la gestión humana. En el documental Xabi Alonso: El Arquitecto, emitido por DAZN, el actual entrenador del Como describe con crudeza la complejidad del ecosistema que rodea al Real Madrid.

“Todos son muy buenos. Todos merecen jugar. Todos piensan que tienen que jugar. Todos tienen que marcar la diferencia. Todos han costado 50 millones. Todos juegan con sus selecciones”, explica el catalán, retratando un vestuario donde la autoexigencia y el ego conviven en tensión permanente. Y remata con una frase que resume el desafío: “Manejar esto, seguramente, tiene que ser la cosa más difícil de todas”.

La reflexión de Cesc conecta con una sensación que empieza a extenderse en el entorno blanco. El problema no es únicamente cómo atacar un bloque bajo o cómo presionar mejor, sino cómo convencer a futbolistas acostumbrados a ser intocables de que la rotación también forma parte del camino.

Reina y Benítez respaldan al técnico tolosarra

Las palabras de Fàbregas no llegan solas. Pepe Reina, otro miembro de aquella generación dorada de la selección, también participa en el documental y pone el acento en el carácter de Xabi Alonso. “No es fácil y menos en un vestuario como este. Pero Xabi no tiene problemas en mirarte a la cara y decirte las cosas como están”, señala el guardameta.

Rafa Benítez, con experiencia directa en el banquillo del Bernabéu, va un paso más allá y despeja cualquier duda sobre la capacidad del técnico. “Yo creo que Xabi Alonso tiene la capacidad para manejar el vestuario sí o sí”, afirma, dejando claro que el problema no es la falta de autoridad, sino la magnitud del reto.

Un crédito frágil y una Supercopa decisiva

Xabi Alonso ha ganado tiempo con las victorias ante Alavés, Talavera y Sevilla, pero las dudas sobre el juego persisten. El parón navideño servirá para resetear piernas, no necesariamente para silenciar el debate. El regreso ante el Betis y, sobre todo, la Supercopa de España aparecen en el horizonte como una prueba definitiva.