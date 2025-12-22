Dietmar Hamann, exjugador del Liverpool, duda del encaje de Wirtz en la Premier y mira al Real Madrid: “No se irá en invierno, a menos que Xabi Alonso diga que le quiere”

Dietmar Hamann ha analizado en medios ingleses la situación de Florian Wirtz en el Liverpool y ha sido contundente. El excentrocampista alemán considera que su compatriota no termina de adaptarse a la Premier League y solo contempla una salida en invierno si aparece una llamada muy concreta: la de Xabi Alonso desde el Real Madrid

La adaptación de Florian Wirtz a la Premier League sigue generando debate y una de las voces que se ha pronunciado con más claridad ha sido la de Dietmar Hamann. El exjugador alemán, con pasado en el Liverpool, ha puesto el foco en el rendimiento del centrocampista y en la dificultad que está encontrando para marcar diferencias en un contexto tan exigente como el fútbol inglés.

Hamann, que ha seguido de cerca la evolución de Wirtz desde su llegada, no cree que el club vaya a tomar decisiones drásticas a corto plazo, aunque sí advierte de que el tiempo empieza a jugar en contra del futbolista si la situación no mejora en los próximos meses.

Un rendimiento que no termina de despegar

El exinternacional alemán fue directo en su diagnóstico al analizar el curso de Wirtz. “Ya es Navidad y todavía no ha marcado un gol. He visto casi todos sus partidos. Sus mejores actuaciones han sido en la Champions League, donde el fútbol es un poco diferente. No es tan frenético, rápido ni físico”, afirmó.

Para Hamann, esa diferencia de ritmo explica en parte las dificultades del jugador para adaptarse a la Premier League, una competición que exige intensidad constante y un alto nivel físico. En su opinión, el contexto europeo le ha permitido mostrar una versión más cercana a la que ofrecía en la Bundesliga, mientras que en Inglaterra su impacto ha sido menor.

El excentrocampista también señaló que el club está manejando la situación con cautela, protegiendo al futbolista pese a que los resultados no acompañan. “El club lo está protegiendo. Algo tiene que pasar”, advirtió, dejando claro que la paciencia no puede ser ilimitada.

El peso de un fichaje millonario

Más allá del rendimiento deportivo, Hamann puso sobre la mesa el factor económico. El alemán recordó que se trata de una inversión de enorme calibre y que ese contexto obliga a tomar decisiones si no hay una evolución clara. “Si las cosas siguen así hasta febrero o marzo, entonces hay que tomar una decisión sobre qué hacer en verano. No se puede retener durante un año a un jugador que costó 140 millones, que fue fichado, aunque sea joven, esperando que cambie la situación. No lo ha hecho. No puede hacer nada”, sentenció.

Sus palabras reflejan la presión que acompaña a un fichaje de ese nivel, especialmente en un entorno como la Premier League, donde el impacto inmediato suele marcar la percepción pública. Hamann no cuestiona el talento de Wirtz, pero sí duda de que reúna las condiciones necesarias para triunfar en el fútbol inglés tal y como está planteado actualmente.

La vía Xabi Alonso, única salida invernal

Pese a su análisis crítico, Hamann no cree que el futuro inmediato de Wirtz pase por un cambio de aires en el mercado de invierno. Solo contempla una excepción muy concreta, ligada a una figura clave en la carrera del jugador: Xabi Alonso.

Ambos coincidieron en el Bayer Leverkusen, donde el técnico español fue fundamental en el crecimiento del centrocampista. Ahora, con Alonso al frente del Real Madrid, Hamann no descarta un movimiento improbable pero significativo. “No se irá en invierno, a menos que Xabi Alonso diga que le quiere”, aseguró.

De este modo, el exjugador del Liverpool entre 1999 y 2006 dibuja un escenario claro: paciencia hasta final de temporada y una reflexión profunda en verano si la situación no cambia. Mientras tanto, el nombre de Wirtz seguirá en el foco, atrapado entre las expectativas de un fichaje millonario y las dudas sobre su encaje en la Premier League.