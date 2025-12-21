Alarma en Anfield: Isak podría estar meses de baja por una grave lesión

El Liverpool contiene la respiración tras la grave lesión de Alexander Isak, que podría dejar al delantero sueco fuera de los terrenos de juego durante varios meses

La victoria del Liverpool en su visita al Tottenham Hotspur (2-1) debía ser un punto de inflexión positivo en una temporada exigente. Un triunfo trabajado, intenso y logrado en un escenario hostil, de esos que suelen fortalecer a los equipos que aspiran a todo. Sin embargo, la celebración quedó rápidamente eclipsada por una noticia inquietante: la posible lesión grave de Alexander Isak, quien podría estar varios meses fuera de los terrenos de juego.

Un golpe en el peor momento

La Premier League no concede tregua. El calendario es implacable y cada baja tiene un impacto directo en el rendimiento colectivo. Con competiciones domésticas y europeas en paralelo, el Liverpool afronta un tramo decisivo del curso con un margen de error mínimo. En ese contexto, perder a un futbolista clave como Isak, fichado por 125 millones de libras, sería un contratiempo mayúsculo.

El delantero sueco venía ganando protagonismo y confianza, justo cuando parecía comenzar a justificar la enorme inversión realizada por el club. Su ausencia, de confirmarse, obligaría a Arne Slot a replantear su ataque en un momento crítico de la temporada.

La jugada que encendió las alarmas

Isak fue protagonista directo del encuentro ante los Spurs al marcar el primer gol del partido en el minuto 56, culminando una excelente asistencia de Florian Wirtz. Sin embargo, en el mismo instante del remate, el atacante fue embestido por el defensor Micky van de Ven, cayendo de manera aparatosa.

El sueco no pudo celebrar el tanto. Las imágenes fueron claras: gestos de dolor, atención médica inmediata y la ayuda de dos miembros del cuerpo médico para abandonar el campo. Fue sustituido por Jeremie Frimpong, mientras el silencio y la preocupación se extendían entre compañeros, cuerpo técnico y aficionados.

Temor a una lesión de larga duración

Según diversas informaciones surgidas tras el encuentro, el Liverpool sospecha que Isak podría haber sufrido una fractura en la pierna, concretamente en la parte inferior. Aunque el jugador aún no se ha sometido a una resonancia magnética, el club teme que el diagnóstico confirme una lesión de larga duración.

El periodista David Ornstein informó que el cuerpo médico está especialmente preocupado por el estado de la zona afectada, lo que podría traducirse en una ausencia prolongada del delantero de 26 años, quien había participado en seis partidos de liga y tres de Champions League desde su llegada procedente del Newcastle.

La cautela de Arne Slot

Tras el partido, Arne Slot optó por un discurso prudente. El técnico reconoció que no había hablado en profundidad con el jugador sobre su estado, aunque admitió que “nunca es una buena señal cuando un futbolista tiene que abandonar el campo”.

Slot quiso destacar el aspecto positivo del gol y la conexión ofensiva: “Fue una buena finalización, un gran pase de Wirtz”. Aun así, reconoció que el equipo sufrió en los minutos finales y pidió paciencia antes de sacar conclusiones definitivas sobre la lesión.

Un Liverpool en construcción, pero vulnerable

El entrenador neerlandés subrayó que el equipo sigue en proceso de crecimiento y que este tipo de partidos forman parte del aprendizaje. Sin embargo, la posible baja de Isak recuerda lo frágil que puede ser el equilibrio en una temporada tan exigente.

Ahora, en Anfield, todas las miradas están puestas en las pruebas médicas. El Liverpool cruza los dedos para que el daño sea menor de lo temido, consciente de que perder a uno de sus referentes ofensivos podría alterar seriamente sus aspiraciones en los próximos meses.