Marcelo recuerda al jugador que más temía en la Real Sociedad: "Era un crack"

Ya retirado, el ex lateral zurdo del Real Madrid incluyó a Xabi Prieto, con el que coincidió en LaLiga durante varias temporadas, entre los tres futbolistas que más le costó parar a lo largo de su carrera

Durante 16 temporadas, desde 2007 a 2022, Marcelo Vieira marcó una época en el fútbol español como lateral izquierdo del Real Madrid. El brasileño fue uno de los futbolistas más reconocidos en su puesto a nivel mundial y amasó un espectacular palmarés con el conjunto blanco, con el que conquistó, entre otros títulos, hasta cinco Champions. Pero en su larga y exitosa carrera, el que fuese internacional canarinho también tuvo que sufrir ante rivales que le pusieron las cosas muy difíciles por su banda.

Messi y Jesús Navas, por delante

Al respecto, el ex madridista, ya retirado, ha elaborado una lista de los adversarios a los que más le costó frenar. En una charla con DjMariio, no tuvo dudas en colocar en primer lugar a Leo Messi, al que calificó como "muy pesado". Los duelos entre el crack argentino y el brasileño en los Clásicos, de hecho, fueron muy llamativos en esos años por la intensidad de los mismos. Pero Marcelo se acordó igualmente de Jesús Navas. "Me lo puso también complicado”, señaló sobre el ex del Sevilla FC, que hace ahora un año colgó las botas.

La sorpresa, quizás, llegó al referirse al tercero de la lista, pues él mismo admitió que para muchos no parecía tan complicado sobre el papel, aunque a él siempre le dio muchos problemas. "Uno que era normal para la gente pero que para mí era muy difícil fue Xabi Prieto. Era muy alto y pensaba: ‘Este no va a correr, no va a hacer nada’. Pero era un crack”, explicó sobre el ex jugador de la Real Sociedad, que solo vistió la camiseta txuri urdin como profesional, entre 2003 y 2018. Además, Marcelo también quiso incluir a un cuarto, acordándose del ex barcelonista Pedri, del que dijo que "era muy bueno también".

La nueva vida de Marcelo: entre la Kings League y una saga futbolista

A sus 37 años, y tras haber apurado sus días como futbolista en el Olympiacos griego y el Fluminense de su país, Marcelo se deja ver cada vez más en una redes sociales que hasta ahora nunca frecuentaba. Todo cambió con su entrada en la Kings League de Gerard Piqué para presidir junto a Plex su propio equipo, Skull FC, con el que incluso se vistió de corto. Al margen de ello, además, sigue muy pendiente de un Real Madrid en el que militan sus dos hijos. El pequeño, Liam, ingresó ese mismo en 'La Fábrica' en categoría benjamín, mientras que el mayor, Enzo, comienza a llamar ya la atención y es incluso internacional sub 17 con España.