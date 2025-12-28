Shiffrin amplía su leyenda y da otro zarpazo antes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026

La esquiadora estadounidense remonta desde la cuarta plaza, gana el eslalon de Semmering y se afianza al frente de la Copa del Mundo

Gran remontada en Semmering de la estadounidense Mikaela Shiffrin para apuntarse este domingo la prueba de eslalon puntuable para la Copa del Mundo de esquí alpino. La norteamericana, cuarta en la primera manga disputada por la mañana, ha logrado batir a todas sus rivales en la estación austriaca para afianzar así su liderato en la disciplina en la presente edición de Copa del Mundo.

Mikaela Shiffrin ganó con un crono global de un minuto, 48 segundos y 82 centésimas, sólo nueve de ventaja sobre la suiza Camille Rast, que había liderado la prueba por la mañana y era la gran favorita para hacerse con el triunfo final. Rast venía además de ser segunda en el gigante disputado el sábado en esta estación de Semmering y le había sacado 54 centésimas a la posterior campeona. Tercera fue la joven albanesa de origen italiano Lara Colturi, a 57 centésimas de Shiffrin; mientras que la austriaca Katharina Liensberger, que en la primera ronda se había hecho con un hueco entre las tres primeras, se quedaba finalmente fuera del podio.

Con este triunfo, la esquiadora norteamericana Mikaela Shiffrin amplía su ventaja al frente de la Copa del Mundo, con 698 puntos, y ahora saca 195 a Camille Rast y 214 a la australiana Alice Robinson. La estadounidense casi dobla en puntuación a sus rivales en la clasificación de eslalon, donde es segunda Colturi y tercera Rast.

La victoria de Shiffrin en Semmering, además, le permite ampliar a 107 victorias su propio récord en la Copa del Mundo y manda un aviso a sus rivales a poco más de un mes de que se celebren los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Milán-Cortina d'Ampezzo.

Domen Prevc muestra su fuerza en la calificación del primero de los Cuatro Trampolines

Por otro lado, este domingo también se disputaba la calificación para la primera prueba de la septuagésima cuarta edición del prestigioso Cuatro Trampolines, que arranca este lunes en Oberstdorf (Alemania). Y, en ella, el dominador ha sido el de casi siempre. El esloveno Domen Prevc, líder de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico, fue el claro vencedor de esta calificación y parte como gran favorito para hacerse con la primera cita del Cuatro Trampolines.

El saltador esloveno suma cinco triunfos esta temporada y con un salto de 139 metros y medio -para una valoración de 150,9 puntos-, mejoró en siete metros y 10,7 puntos al alemán Philipp Raimund, segundo este domingo en la calificación de la Schattenbergschanze. El austriaco Daniel Tschofenig fue tercero con un salto de 131 metros y medio, y 139,6 puntos.

Domen Prevc parte como gran favorito para hacerse con el Águila Dorada, que el pasado año fue a las manos de Tschofenig. Sobre todo cuando ve que el único que le estaba haciendo sombra en las últimas pruebas, el japonés Ryoyu Kobayashi, sólo era capaz de ser séptimo con un salto de 130 metros y medio valorado en 132,6 puntos. Kobayashi, segundo en la general de la Copa del Mundo, cuenta a favor con su experiencia, ya que ha sido ganador del Cuatro Trampolines en tres ocasiones.