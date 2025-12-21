España suma otro nombre a su histórica clasificación para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El navarro Daniel Milagros ocupará una de las plazas desbloqueadas por Nil Llop en patinaje de velocidad; en esquí, Aleix Aubert suma sus primeros puntos en Gigante en la Copa del Mundo

España suma otro nombre a los Juegos Olímpicos de Invierno, que se van a disputar en el mes de febrero de 2026 en Milán y Cortina d'Ampezzo, en una disciplina en la que nunca ha tenido representación: el patinaje de velocidad.

Hace una semana nos hacíamos eco de la hazaña lograda por el patinador catalán Nil Llop. El español hacía valer sus resultados obtenidos en la la Copa del Mundo de Calgary y, en Hamar (Noruega), completaba la clasificación por tiempos para los 1.000 y los 500 metros en los Juegos de Invierno 2026.

"Nil Llop hace historia para el patinaje de velocidad: virtualmente clasificado para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. De acuerdo con los criterios de la International Skating Union, el patinador de 23 años ha asegurado hoy una plaza para España en los 1000 metros y mañana hará lo propio en los 500 metros. De las dos plazas que ha desbloqueado Nil Llop para España (500 y 1000 metros), una será asignada directamente al patinador de 23 años; mientras que la otra quedará pendiente de decisión técnica por parte de la RFEDH, que anunciará próximamente la alineación definitiva para el patinaje de velocidad", publicaba la propia RFEDH, que se guardaba en decir si Llop se quedaría con las dos plazas que había ganado o una de ellas se cubría con otro patinador español.

Finalmente será así y a Nil Llop se une el navarro Daniel Milagros. Éste último correrá la prueba de 1.000 metros, mientras que el catalán lo hará en la de 500 metros. Con ellos dos, son siete los patinadores que España llevará a Milán-Cortina 2026, ya que también hay cinco de patinaje artístico.

Aleix Aubert hace un Top-20 en el Gigante

Aún faltan por decidir algunas plazas de esquí alpino y de snowboard, que se irán confirmando o no en las próximas semanas. En este caso, este domingo daba un paso adelante el esquiador español Aleix Aubert, que sumó sus primeros puntos en la Copa del Mundo de esquí en la prueba de Gigante celebrada este domingo en Alta Badia.

A sus 20 años, Aubert sueña con una cita olímpica que ahora ve más cerca. El esquiador catalán sumaba su primer Top-30 en el su debut en la Copa del Mundo, al ser vigésimo séptimo en la primera manga de la competición. En la segunda dio un paso más y concluyó decimoséptimo, sumando así ocho puntos, los primeros en la Copa del Mundo, tras ser eliminado en Suelden (Austria) el pasado 26 de octubre.

El otro español en la competición, Albert Ortega, terminó la primera bajada en el puesto 48 y, por tanto, no pudo entrar esta vez en la zona de puntos, por lo que se queda también con los ocho que logró en Copper Mountain el pasado 28 de noviembre.

El austriaco Marco Schwarz fue el ganador en Alta Badia y volvió a celebrar un triunfo dos años después de hacerlo por última vez en el eslalon de Madonna di Campiglio, también en Italia, el 22 de diciembre de 2023. Por detrás de él acabaron el brasileño Lucas Pinheiro (+0.18), segundo, y el también austriaco Stefan Brennsteiner (+0.22), tercero.