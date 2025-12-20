El español Ander Mintegui se rompe el cruzado y se queda sin Juegos Olímpicos 2026

Muy malas noticias para el joven esquiador vasco, al que una caída en el descenso de Val Gardena (Italia) va a privarle de la cita olímpica

La Copa del Mundo de esquí alpino ha tenido esta semana una parada en Val Gardena (Italia) donde el suizo Franjo von Allmen superó este sábado en el descenso a su compatriota Marco Odermatt, el líder indiscutible de la competición y que el jueves se había aupado con su victoria 50 en la Copa el Mundo.

Sin embargo, aparte del espectáculo que dieron en la lucha por las primeras posiciones, también trajo una muy mala noticia para el deporte español. El esquiador Ander Mintegui, que seguía avanzando en su deseo de meterse en los próximos Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 se caía y, aunque en un principio no parecía nada, finalmente llegaron las peores noticias.

Mintegui se levantó y, aunque cojeaba, se pudo ir por su pie de la pista. Sin embargo, las pruebas posteriores confirmaban que sufre la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, lesión con la que dice adiós a la temporada y a sus opciones de estar en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.

"Día duro en la oficina. Nada más terminar la carrera y después de hacerme una resonancia magnética, hemos confirmado que me he roto el ligamento cruzado anterior. Es una pena, veníamos esquiando a un nivel increíble. Pero el deporte es así de injusto, un solo error puede dejarte fuera de la ecuación", publicaba el propio Mintegui en sus perfiles de las redes sociales.

Mintegui deja un mensaje de esperanza

El esquiador bilbaíno deja, pese a todo, un mensaje de esperanza para el futuro. "Aun así, no me rindo. Voy a seguir luchando por ese sueño que llevo persiguiendo desde pequeño. Este mensaje no es solo para mí, es para toda esa gente que está pasando por un momento difícil. Cada vez que tenga un bajón quiero volver a leer estas palabras y confiar en el proceso y en el trabajo que se está haciendo: Porque somos grandes y somos capaces de lograr cosas que nadie espera. Prometo seguir luchando. Prometo volver y llegar al top de este deporte. No voy a rendirme, hay que seguir peleando y hacer que cada día sume", añadía el joven esquiador vasco, que a sus 22 años aún puede pelear por estar en varias citas olímpicas más.

"Confiad en esto, porque vamos a conseguir algo muy grande. Val Gardena, no te olvides de mí, aún tenemos una cuenta pendiente", finalizaba un Mintegui que agradeció el apoyo y los mensajes de ánimo que ha recibido en las últimas horas.

Von Allmen se estrena esta temporada

En lo que se refiere al desenlace de la prueba en la que participaba Mintegui. El suizo Franjo von Allmen, campeón del mundo de descenso el pasado mes de febrero en Saalbach (Austria), sumaba su cuarto triunfo en la Copa del Mundo después de los tres que consiguió en la pasada campaña.

Tras él y Marco Odermatt acabó el italiano Florian Schieder, que se coló en el podio como tercero, su mejor resultado de la temporada, al superar a francés Nils Alphand.