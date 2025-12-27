Julia Scheib y Marco Schwarz dan un aviso de cara a los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026

Julia Scheib se sitúa como líder de eslalon gigante de la Copa del Mundo tras vencer en Semmering; mientras que Schwarz destrona a Marco Odermatt en Livigno (Italia) y gana en supergigante

Julia Scheib apunta alto de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cordtina d'Ampezzo 2026 y este sábado se ha situado como líder de eslalon gigante de la Copa del Mundo al adjudicarse la victoria en casa, ante su afición, en la estación austriaca de Semmering.

La esquiadora centroeuropea aprovechó la caída de la neozelandesa Alice Robinson en la primera manga para alcanzar la tercera victoria de la temporada en esta especialidad. Con un tiempo de 1:56.46, catorce centésimas menos que la suiza Camille Rast y 40 respecto a la sueca Sara Hector, Scheib lograba un triunfo que parecía fuera de su alcance después de que Hector se hubiera apuntado la primera manga. Cuarta fue la canadiense Valerie Grenier, la polaca Maryna Gasienica-Daniel, quinta, y sexta la estadounidense Mikaela Shiffrin, que aspiraba a sumar su quinto triunfo en Semmering.

El triunfo de Julia Scheib le permite sumar 380 puntos en la general de la Copa del Mundo, frente a los 292 de Alice Robinson y los 241 de la suiza Camille Rast Rast. Mikaela Shiffrin, por su parte, manda en la general global de Esquí Alpino de la Copa del Mundo, con 558 puntos, seguida de Robinson con 484 puntos, de Rast (423) y de la italiana Sofia Goggia (404), octava en la prueba.

Marco Schwarz supera a Marco Odermatt

La mayor sorpresa, este sábado, llegó en la cita celebrada en Livigno (Italia), donde el austriaco Marco Schwarz se impuso en el supergigante, a pesar de no ser su especialidad, mientras que el gran favorito y gran dominador, el suizo Marco Odermatt, solo pudo ser cuarto.

Con un tiempo de 1:10.33, Schwarz finalizó por delante de los suizos Alexis Monney (+20) y Franjo Von Allmen (+25). Odermatt, por su parte, se dejó 29 centésimas en relación con el ganador, después de un ligero desliz en el segundo tramo de la bajada, cuando se le deslizó demasiado el esquí izquierdo.

Desde que lograra su victoria número 50, al suizo se le atragantan los triunfos, pese a ello lidera ampliamente la clasificación general en la Copa del Mundo, con 855 puntos. Ahora, Marco Schwarz pasa a ser segundo con 451 puntos. En supergigante, Marco Odermatt también es el líder en la clasificación (275 puntos) y ha ampliado su ventaja, ya que su principal perseguidor, el austriaco Vincent Kriechmayr, se salió de pista cuando marcaba el mejor crono y fue descalificado, por lo que se queda con 209 puntos.

Schwarz no sólo no había ganado nunca en supergigante, sino que su mejor resultado era un podio en 2023 logrado en Soldeu (Andorra). Éste sí es el octavo triunfo de su trayectoria en la Copa del Mundo, aunque los otros llegaron en otras especialidades.