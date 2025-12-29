Imanol Alguacil vuelve a asomarse al precipicio: dura derrota y tres meses y medio sin ganar en liga

El técnico oriotarra no logra despegar con el Al-Shabab y está tan solo dos puntos por encima del descenso; no gana en la Saudi Pro League desde el 12 de septiembre

Imanol Alguacil vuelve a estar en la cuerda floja. El Al-Shabab tan solo ha logrado sumar una victoria en las diez primeros jornadas la Saudi Pro League y fue en la segunda, hace más de tres meses, el 12 de septiembre frente al Al-Hazem. Desde entonces, cinco empates y tres derrotas, la última hace tan solo un par de días en la reanudación del campeonato liguero tras más de un mes de parón frente al Al-Ittihad de Karim Benzema, que no se encuentra en su mejor momento pero que dio buena cuenta de Imanol y sus chicos.

Con esta última derrota, el Al-Shabab cae a la decimotercera plaza en la clasificación, solo dos puntos por encima de la zona de descenso que marca el Damac. No tuvo capacidad de reacción ante el conjunto de Sergio Conceicao, que mostró su recuperación con su segundo triunfo seguido aunque aún está lejos de la parte alta.

El Al Ittihad, sin goles de Karim Benzema, abrió el marcador al cuarto de hora con un tanto de Ahmed Al Ghamdi y sentenció a cuatro minutos del final con el anotado por el neerlandés Steven Bergwijn tras recibir un balón de Muhannad Al Shaqeeti.

Un calendario muy exigente en el peor momento

A Imanol Alguacil y a su equipo le espera un mes de enero cargado de partidos que puede definir su futuro para bien o para mal, pues ya estuvo en el alambre allá por octubre y los dirigentes del Al-Shabab lo ratificaron en su puesto. Ahora, sin tiempo para lamentos tras la derrota ante el Al-Ittihad, este miércoles espera otro de los grandes el Arabia Saudí, el Al-Qadsiah.

Ya en enero tendrá siete partidos de liga con tres jornadas intersemanales. Comenzará visitando al penúltimo, el Al-Fateh y luego al tercer clasificado, el Al-Taawoun, para volver a casa donde recibirá al NEOM, de la zona media y visitar posteriormente al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y líder del campeonato. Al-Najma, Al-Khaleej y Al-Hazem completarán el calendario del Al-Shabab en un mes de enero cargado de partidos y donde Imanol debe llevar al equipo a una zona más cómoda o la sombra de una nueva destitución aparecerá sobre su cabaza.

Eliminado de la Copa del Rey

Además de la liga saudí, al Al-Shabab le queda una competición en juego, la Liga de Campeones del Golfo, que no Liga de Campeones asiática, un torneo paralelo de carácter regional que se disputa bajo el marco de la Federación Árabe de Fútbol y que tiene como participantes a ocho equipos, divididos en dos grupos de cuatro. Un torneo que lejos de ayudar a Imanol ha sido casi un obstáculo ya que ha tenido que viajar a Yemen y Catar.

Con todo ello, el Al-Shabab es colista de su grupo con dos empates y una derrota, la última muy dolorosa ya que fue ante el Tadamone Hadramout de Yemen, de una liga mucho menos potente que la saudí, por un claro 2-0. En la Copa no le fueron mejor las cosas ya que fue eliminado por el Al-Hilal el pasado 29 de noviembre, cayendo por un claro 4-1 ante el equipo de Simone Inzaghi.