Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 13 de la Liga Endesa de baloncesto

El duelo entre el Río Breogán y el Kosner Baskonia abre este lunes la 15ª jornada de la ACB, que también tendrá partidos el martes y el viernes

Sin tiempo para descansar y sin transición alguna, la Liga ACB inicia este lunes una nueva jornada que estará partida y se complementará con una Euroliga que tampoco descansa en año nuevo. Será una semana de dos jornadas en el campeonato español, pero la que se juega entre semana tendrá un arranque con Baskonia y Real Madrid, que jugarán a final de semana sus duelos europeos, y un final con Barça y Valencia Basket, que adelantan al martes sus encuentros en Euroliga.

El partido más esperado se jugará en Murcia. Allí, el Real Madrid llegará como líder después de haber salvado su condición de invicto en casa en 2025 ante Unicaja, pero se enfrenta a un UCAM que está segundo a un sólo triunfo de los madridistas y que los alcanzaría en caso de victoria.

Ese duelo será el martes, pero este lunes ya hay baloncesto, un interesante Río Breogán - Kosner Baskonia, en el que los lucenses deben ganar para mantener sus opciones coperas y del resto de perseguidores del cuadro vitoriano.

También el martes se juega un bonito choque entre el Unicaja y el Joventut Badalona. Los malagueños, tras dos derrotas consecutivas, no pueden volver a perder si no quieren ver comprometida su presencia en la Copa del Rey, mientras que el Joventut pelea por acabar entre los cuatro primeros y ser cabeza de serie.

Con el fin de año habrá un paréntesis antes de que los otros cuatro partidos restantes se disputen el viernes día 2. Entre ellos un BAXI Manresa - Básquet Girona clave de cara a la lucha por la octava plaza copera; o la visita del Valencia Basket a Miribilla apenas cinco días después de que el Barça haya sufrido hasta el último minuto para sacar adelante su partido en la pista del Surne Bilbao.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán.

En esta jornada, al ser intersemanal, el partido en abierto por DAZN es el San Pablo Burgos - Dreamland Gran Canaria que se juega el martes a las 18:00 horas; mientras que el que retransmite Esport 3 es el Barça - Casademont Zaragoza del viernes.

Horario y dónde ver por TV la jornada 13 de la Liga Endesa

Lunes 29 de diciembre de 2025

Río Breogán - Kosner Baskonia. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Martes 30 de diciembre de 2025

San Pablo Burgos - Dreamland Gran Canaria. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn (en abierto), Movistar y Orange.

Unicaja - Joventut Badalona. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

La Laguna Tenerife - Coviran Granada. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

UCAM Murcia - Real Madrid. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Viernes 2 de enero de 2026

Surne Bilbao - Valencia Basket. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

MoraBanc Andorra - Hiopos Lleida. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Barça - Casademont Zaragoza. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar, Orange y Esport 3.

BAXI Manresa - Básquet Girona. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.