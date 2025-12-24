Brooks Koepka rompe su contrato con el LIV Golf y abre la puerta a un efecto dominó

El estadounidense, una de las grandes estrellas fundacionales del circuito árabe en el año 2024, opta por dar marcha atrás, dejando en el aire un posible regreso al PGA Tour

'O conmigo, o contra mí'. El PGA Tour no dudó a la hora de señalar a todos esos golfistas que le decían adiós para enrolarse en el LIV Golf, un proyecto repleto de billetes que encandiló a algunos de los mejores jugadores del mundo; tanto es así que Brooks Koepka fue uno de los participantes en la edición inicial de 2022, mientras que otros como Jon Rahm llegaban solo un año después. Pues bien, el estadounidense ha decidido romper su contrato con el circuito árabe.

A través de un comunicado emitido tanto por la competición como por el jugador, estos señalan que han llegado a un acuerdo para continuar sus respectivos caminos por separado. Para Koepka supone, por supuesto, abrir la puerta a un posible regreso al PGA Tour.

"Hemos acordado amistosamente y de mutuo acuerdo que Brooks Koepka ya no competirá en la Liga de Golf LIV después de la temporada 2025", informa el director ejecutivo del circuito apoyado por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí, Scott O'Neil.

El ganador de cinco 'Majors', tres campeonatos de la PGA y dos ediciones del Abierto de Estados Unidos, era una de las principales caras de esta competición, que arrebató hace tres años al PGA Tour a varias de sus estrellas, incluido, como decíamos el español Jon Rahm.

El PGA Tour tiende la mano a Koepka

Sin dar pistas sobre el próximo paso de su carrera, los representantes de Koepka señalaron en el comunicado que el golfista "siente que este es el momento ideal para pasar más tiempo en casa" y "sigue apasionado por el golf y mantendrá a la afición al tanto de las novedades".

Inmediatamente después de conocerse la decisión de Koepka, el PGA Tour, el principal circuito de golf estadounidense en el mundo, definió en X a Koepka como "un profesional sumamente consumado" y le deseó "un éxito continuo". Y añade: "El PGA Tour sigue ofreciendo a los mejores golfistas profesionales el entorno más competitivo, desafiante y lucrativo en el cual perseguir la grandeza".

Un caso sin antecedentes y las repercusiones para estrellas como Jon Rahm

Indagando un poco en qué puede ocurrir ahora, tenemos que los golfistas que abandonaban el circuito apoyado por Arabia Saudí deben cumplir una suspensión de un año tras su último evento del LIV. Sin embargo, ninguno de ellos contaba con tarjetas del PGA Tour, como Koepka.

Si logra sortear las sanciones y reintegrarse al PGA Tour (o usar el DP World Tour como puente), podría sentar el precedente de que 'se puede ir, cobrar y volver'. Sí, a nivel de imagen igual queda dañado, pero podría volver al clásico circuito del gof profesional, haciendo que otros como Rahm –cansados de ver cómo el PGA no reconoce sus puntos para el ranking mundial– sigan su camino. Porque claro, no es lo mismo volver para pasar un año en blanco que para competir desde el primer día. Toca estar atentos.