Ale Galán pone el acento en la pelea con Arturo Coello y Agustín Tapia: "La historia la están haciendo ellos, pero no tenemos nada que reprocharnos"

El jugador madrileño ha optado por seguir en 2026 con Fede Chingotto con el objetivo de conseguir desbancar a los Golden Boys del número 1 mundial

Con la temporada de Premier Padel finalizada, y a punto de cambiar de año, son muchos los jugadores que están haciendo balance de lo vivido, pero apenas ninguno desde la óptica de Ale Galán. El madrileño, quien fue capaz de amenazar junto a Fede Chingotto el número 1 del mundo de Arturo Coello y Agustín Tapia, encara este momento entre campañas con calma, esa que le da saber que forma un excelente dúo con el argentino; y con el claro deseo de poder llegar a ser los mejores durante 2026. Sobre eso, asegura que la rivalidad que tienen con los Golden Boys está haciendo se vea un juego espectacular.

"Estamos en una era en la que jugamos contra los dos mejores jugadores y creo que los cuatro estamos llevando el pádel a otro nivel. La intensidad, los recursos, los estilos tan distintos... Creo que se está viendo el mejor pádel que he visto nunca", subraya en una entrevista concedida a Marca.

El bueno rollo entre las dos mejores parejas del mundo

Cuestionado por hasta qué punto se llevan bien entre las parejas, Galán recalca que si bien dentro de la pista no piensa en otra cosa que machacarles, a la hora de la verdad lo que impera es la deportividad y el buen rollo cuando sueltan la pala.

"Es una rivalidad muy sana, los partidos son intensos, pero con mucho fair play. Con ellos, como con muchos compañeros, es fácil competir. Todos damos el cien por cien y hay cariño y admiración. Aunque dentro de la pista queramos matarnos, todo queda ahí", sentencia.

Ale Galán les da su sitio a Coello y Tapia

Es obvio que para que Arturo Coello y Agustín Tapia brillen debe haber rivales que les compliquen la vida. Justo ese es el papel que juegan 'Chingalán' y otros. Por ello, Ale Galán tiene claro que por ahora son algo así como los acompañantes del enorme momento que están viviendo sus rivales. Por supuesto aspiran a superarles.

"La historia la están haciendo ellos; nosotros solo les estamos poniendo los problemas, nada más. Pero no tenemos nada que reprocharnos. Seguiremos buscando mejorar, creo que aún tenemos margen para seguir creciendo", recalca.

Resistiendo al cambio de parejas

Tras semanas en las que casi todos los jugadores han tomado la determinación de competir en 2026 con un nuevo compañero, Ale Galán y Fede Chingotto han elegido una continuidad que esperan se traduzca en comenzar incluso más cerca de lo que ya estaban de Coello y Tapia. Además, la compenetración entre ambos debería marcar diferencias con los que vienen por detrás.