La delegada de Deportes, María Tena, ilusionada con el futuro de Sevilla y el Estadio de la Cartuja: "Queremos convertir a Sevilla en la capital española del deporte"

En esta entrevista exclusiva con ESTADIO Deportivo, la delegada de deportes del Ayuntamiento de Sevilla ha querido hablar del futuro deportivo de la ciudad de Sevilla, mirando con ilusión al Estadio de La Cartuja

El deporte es uno de los aspectos más importantes de la vida española, constituyendo un gran ejemplo para todos los ciudadanos de este país, que suelen practicar y ver con cierta ilusión los grandes ejemplos que hay en España. Dentro de la Península, una de las ciudades que está constituyendo un auténtico ejemplo es Sevilla, que experimenta un gran crecimiento al respecto de las actividades deportivas. La apuesta fuerte por crear espacios deportivos y la atracción de grandes eventos han marcado la vida de una ciudad que se toma muy en cuenta la actividad deportiva, llegando a ser considerada como “la capital española del deporte”.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido la oportunidad de poder hablar en exclusiva con María Tena, delegada de deportes del Ayuntamiento de Sevilla. En su primera entrevista, en esta primera parte ha querido repasar el futuro a nivel deportivo de la ciudad y la situación del Estadio de La Cartuja.

- En primer lugar, ¿cómo se encuentra?

- Con mucha fuerza, mucha ilusión y, sobre todo, muy orgullosa de poder formar parte de un equipo con un alcalde a la cabeza, que han puesto en marcha una ciudad que llevaba mucho tiempo totalmente parada y obsoleta. Por lo que estoy muy orgullosa, muy contenta y espero aportar por mi parte a este equipo.

- ¿Cómo afronta esta oportunidad?

- Con nervios, con una gran responsabilidad. Sé que es una responsabilidad muy grande. Sevilla es una de las ciudades más importantes de España y el equipo de José Luis, del alcalde, lo está haciendo muy bien, está haciendo muchas cosas y yo me uno. Y bueno, lo que quiero es cumplir las expectativas, por supuesto.

- Desde el primer día, que le proclamaron en el pleno, no ha parado…

- El deporte es lo que tiene, tiene muchos actos, pero es cierto que es muy satisfactorio. Es un mundo amable, las personas, al final, los deportistas o la gente que se dedica al deporte o que está alrededor del deporte, pues siempre se nota una calidad diferente. Y las cosas que solicitan o que te hablan o que te tratan, pues siempre es con respeto, es muy satisfactorio.

- ¿Cómo se ve la actualidad del Estadio de La Cartuja?

- Era un estadio que hace poco, antes de estar nosotros en el Ayuntamiento, casi que se hablaba de cerrarlo. Entonces ahí, por supuesto, la Junta de Andalucía ha hecho una labor magnífica y nosotros hemos arreglado los accesos, que eran muy importantes. Ahora, como bien dices, está el Real Betis, que pudimos disfrutarlo frente al Getafe CF. Para llegar, que haya capacidad, que los accesos estén en condiciones para acoger esa cantidad de público… Para el Ayuntamiento, es muy importante, porque es un estadio más que se une a todas las instalaciones que tenemos. Teniendo en cuenta que tenemos dos grandes clubes y, además, que ha venido aquí la final de la Copa del Rey. Son muchos los eventos con los que podemos contar con un espacio más de esas dimensiones.

- Se ha conseguido cerrar la final de la Copa del Rey durante varios años más.

- Exactamente. Ahora mismo, está también jugando ahí el Real Betis, hasta que terminen su estadio. Pero también eso, con vistas a temas más internacionales, nacionales e internacionales.

- ¿Cómo se plantea la mejora del estadio de cara al Mundial 2030?

- Seguir por la trayectoria en la que estamos. Un poco también lo mismo que te decía antes, que siempre esté dimensionado y que la ciudad pueda responder con los servicios. Porque el estadio está magnífico, está estupendo y los accesos se seguirán mejorando. De aquí al 2030, seguiremos en esa línea, con el apoyo total del Ayuntamiento.

- ¿En qué aspectos se está trabajando ya de cara a esa cita?

- Intentando mejorar por supuesto todo lo que son los accesos, que es lo que nos compete más a nosotros, al Ayuntamiento. Respaldando la candidatura y respaldando cualquier iniciativa que vaya a favor de que se celebre ese evento.

- ¿Próximos objetivos a nivel de movilidad?

- Seguir acoplando todo ese transporte y toda esa infraestructura. Cada vez son más eventos los que se están realizando allí y, por supuesto, anticipándonos al máximo a que todo lo que se pueda cubrir en las mejores condiciones, lo que merecen esos eventos.

- ¿Cómo afronta el Ayuntamiento de Sevilla el año 2026?

- Con muchos proyectos, y muy importantes. Proyectos bastante importantes a nivel de deporte. Queremos convertir a Sevilla en la capital española del deporte. Primero, por supuesto, presumiendo de nuestros dos clubes, del Real Betis y del Sevilla FC. Vamos a albergar la Copa del Mundo de Remo, y la Vuelta ciclista, como también ya sabes. Y, bueno, acontecimientos tan importantes como la final de la Copa del Rey. Sevilla se va a convertir este año en un gran referente en el mundo del deporte.

- Respecto a esos planes de futuro, ¿qué previsiones tienen dentro del Ayuntamiento?

- Se nos presenta un gran año. Tenemos aquí, como hemos comentado, una de las láminas más importantes del mundo. La lámina del río, que va a albergar en el 2026 la Copa del Mundo de Remo. Es una lámina a la que vienen profesionales del mundo entero a entrenar, tanto por el clima como por el poco oleaje, porque hay poca diferencia de nivel. En fin, tiene unas características maravillosas para eso. Además, es que pasa por el centro de una de las ciudades más bonitas del mundo. Es que es un atractivo que hemos puesto en valor y vamos a seguir apostando por ello. Todos los deportistas y el mundo del remo están muy orgullosos de nuestro río Guadalquivir.

- Además, para ese torneo, se tendrá como padrinos a Jaime Canalejo y Javier García Ordóñez. Mejor imposible, ¿no?

- Totalmente. El otro día coincidí con ellos. Tenemos a dos olímpicos, a dos grandes olímpicos sevillanos, y es un gran orgullo. Eso lo hemos puesto en valor y este año vamos a tener ese gran acontecimiento en nuestra ciudad. Y otra vez más, la marca Sevilla volverá a estar en boca del mundo.

- ¿Algún adelanto de cara al futuro?

- Lo que ya hemos comentado. El Mundial de remo, la final de la Copa del Rey, que la tenemos y la maratón. Para el año que viene, tenemos previsto aumentarlo con respecto a este.

- ¿Hay una estimación de cuánto podría crecer en número de dorsales?

- Se podrá aumentar. Entiendo que, por lo menos, unos 5.000 más. Eso ya dependerá de cómo finalice este año. Sobre todo, es muy importante saber que los servicios después están dimensionados para poder atender toda esa cantidad de personas que vienen.

- ¿Tiene algún propósito para el nuevo año?

- Mi propósito es darlo todo en esto que me ha tocado vivir con el mayor reconocimiento y orgullo. Y, por supuesto, estar en todos los rincones de la ciudad. Eso es una cosa que la estoy llevando ya a cabo. En todos los rincones, veo las necesidades que está cubriendo el deporte. Ya te digo, en niños y en personas donde encuentran un hueco y una familia al final. Entonces eso, mi propósito y el del Ayuntamiento es el deporte base, como han venido haciendo hasta ahora. Y, por supuesto, quiero seguir con esa labor.