El Sevilla apunta alto en el mercado de fichajes, el Real Madrid espera cambiar el rumbo en 2026, Joan García salva al Barcelona... Así vienen las portadas del 23 de diciembre

Las portadas de la prensa deportiva española las protagonizan el Sevilla FC, el Real Madrid y el Barcelona, que se despide del año como campeón de invierno

El Sevilla FC, el Real Madrid y el Barcelona protagonizan las portadas de la prensa deportiva en España a 23 de diciembre de 2025. El año llega a su fin y con el comenzará el mercado de fichajes, que será clave para conocer el objetivo sevillista hasta final de temporada. El Real Madrid, por su parte, busca una cambio de dinámica y mentalidad para 2026 con Xabi Alonso cuestionado. La vida en Barcelona es mucho más placentera ya que los azulgranas se consolidan como campeón de invierno. Gran parte de la 'culpa' recae sobre Joan García que ha firmado un primer tramo de temporada espectacular.

El Sevilla se interesa en el fichaje de Elye Wahi

El Sevilla prepara un mercado de fichajes que será clave para determinar el objetivo del club a final de temporada. Para ir abriendo boca, en la entidad rojiblanca habrían preguntado por la cesión con opción de compra del atacante franco-marfileño, Elye Wahi, que fracasó en Marsella y tampoco se ha adaptado a Frankfurt. 'L'Équipe' informa de que Antonio Cordón habría entrado en escena, proponiendo un préstamo con opción de compra "elevada", según la citada fuente.

El Real Madrid espera un cambio radical en 2026

El Real Madrid se marcha al parón de Navidad con todo el trabajo por hacer y con Xabi Alonso en la cuerda floja. Los madridistas esperan un cambio radical en la mentalidad de los jugadores que apoyan al donostiarra, según ha señalado Asencio. Con cuatro puntos por abajo en la clasificación respecto al Barcelona, el cuadro blanco afronta un 2026 que será determinante para conocer si en la directiva siguen apostando por el proyecto actual o si giran el timón 180 grados en busca de un nuevo reto ganador. La afición del Real Madrid demostró que tiene claro a quien responsabiliza del presente inestable de su equipo. Alejado de la brillantez, repleto de inseguridades y ausente de juego, el triunfo ante el Sevilla a base de impulsos individuales, no fue suficiente para calmar el enfado de la grada. La tomó con Vinícius Jr. que respondió con un cambio en su imagen en redes sociales y sustituyó la camiseta blanca por la 'verdeamarela' de Brasil.

Joan García ayuda al Barcelona a ser campeón de invierno

El Barcelona despidió el año 2025 con victoria y se marcha de vacaciones de Navidad como sólido líder de LaLiga EA Sports, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid tras imponerse al Villarreal por 0-2 en La Cerámica en un encuentro inicialmente fijado para disputarse en Miami y que volvió a resolverse a favor del cuatro azulgrana, que ya es campeón de invierno. Las actuaciones del meta Joan García han a el allanado el camino al cuadro de Hansi Flick, que no ha necesitad de su mejor versión para llegar como líder a Enero. El portero catalán ha sido una de las grandes incorporaciones del mercado de fichajes y así lo está demostrando bajo la portería del camp Nou, que ya corea su nombre.