Rodrygo, la buena noticia del Real Madrid en el final de 2025

El extremo se ha estrenado de cara a puerta esta campaña en el mes de diciembre con el conjunto de Xabi Alonso, dando una vuelta a su situación y recuperando titularidades y buena sintonía que le ha permitido tener continuidad en LaLiga EA Sports

Rodrygo ha recuperado la sonrisa en este tramo final de año 2025. El jugador ha vuelto a ser titular con regularidad en el Real Madrid, tras la confianza de Xabi Alonso, y éste ha respondido de la mejor manera: con dos goles y una asistencia en el mes de diciembre. De esta manera, el internacional con Brasil acabó con una racha histórica de 32 partidos sin ver puerta, lo que le ha provocado ser objeto de crítica por parte de los aficionados del conjunto blanco. Sin embargo, sus cuatro últimos encuentros le permiten encarar el 2026 con otras sensaciones.

Rodrygo ha dado un paso adelante y acabado con la mala racha que atravesaba de cara a puerta en 2025. Sin embargo, el tanto contra el Manchester City, en la derrota del conjunto de Xabi Alonso ante los de Pep Guardiola, supo para poner punto final dicho problema. Además, el extremo de 24 años volvió a ser titular en el duelo frente al Alavés en Mendizorroza, donde dio la victoria y los tres puntos para la entidad merengue con su tanto en el minuto 76, confirmando sus sensaciones. Por último, Rodrygo entró en el once inicial del choque contra el Sevilla del pasado sábado, jugando además todo el duelo y firmando una asistencia para el gol de Jude Bellingham. Esto no pudo evitar los halagos por parte de Xabi Alonso, que confía plenamente en el internacional con Brasil: "Estoy muy contento con y por él. Lo está haciendo muy bien. El equilibrio que nos da, tanto con el balón como sin él. Tiene una técnica excelente. Combina bien entre líneas y en espacios reducidos muy bien".

Esto podría provocar un cambio de planes en la dirección deportiva del Real Madrid, que le abrieron la puerta para su salida del conjunto de Xabi Alonso. En este sentido, cabe recordar que Rodrygo tiene firmado un contrato hasta junio de 2028, por lo que le restan más de dos años en el club, aunque sus sensaciones a lo largo de la presente temporada podría acelerar algún movimiento en torno al futuro del futbolista. Sin embargo, sus actuaciones en el tramo final de 2025, podría hacer que Xabi Alonso siga apostando por el brasileño para los siguientes partidos, que le espera un calendario importante a los blancos tras la vuelta del parón por Navidad.

El Real Madrid, con un calendario de enero de alta exigencia

El Real Madrid afronta un mes de enero con partidos de alta exigencia. En primer lugar, el conjunto blanco recibirá al Real Betis en el Santiago Bernabéu el sábado tres, en el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Tras ello, los de Xabi Alonso disputarán las semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, por lo que merengues y colchoneros se verán las caras tras la goleada de los de Simeone en el Metropolitano de esta campaña. Por otra parte, el Levante y Mónaco serán los dos próximos rivales que visitarán el feudo madridista. Todo ello, antes del enfrentamiento con el Villarreal y al Benfica, con el que se pondrá punto final a dicho mes.