Marcelo, muy claro con Vinicius y Rodrygo: "En el Real Madrid y en Brasil hay presión, hay que producir todos los años"

El exfutbolista repasó toda la actualidad del conjunto blanco, centrándose en la figura de sus compatriotas y sus momentos de forma con Xabi Alonso y Ancelotti, en Brasil, además de dejar buenas palabras sobre Mbappé

Marcelo ha hecho historia en el Real Madrid. El exjugador brasileño, que vistió durante 16 temporadas los colores del conjunto blanco, ha hecho balance del momento que atraviesa el equipo que actualmente dirige Xabi Alonso. En este sentido, el exfutbolista ha valorado la figura de Vinicius y Rodrygo, claves en la entidad merengue y en la selección de Brasil, el combinado de un Carlo Ancelotti que también marcó una época en el Santiago Bernabéu. Por otro lado, el que fuera lateral izquierdo ha comentado la irrupción de Lamine Yamal y la temporada de Mbappé.

Marcelo analiza al Real Madrid de Xabi Alonso

De esta manera, Marcelo, en una entrevista al Diario AS, ha comentado el hecho de que se le considera el mejor lateral izquierdo de la historia: "No es que no me guste, entiendo a la gente. Yo digo que Roberto Carlos es el mejor de la historia y a lo mejor a él no le gusta. O de central Sergio Ramos. Siempre fui muy tranquilo en cuanto a esto porque en el fútbol no juegas solo. Es el equipo. Cuando hablas de mi palmarés, es el Real Madrid. Yo fui funcionario del Real Madrid. El título es nuestro, pero no se consigue solo. Yo no me puedo comparar con otro ni pensar que soy el mejor de la historia". Además, el exfutbolista no ha perdido la oportunidad de hablar de Xabi Alonso y opinar sobre el último abrazo del entrenador con Vinicius en San Mamés: Es top. Ya se veía en el campo que era un entrenador porque tenía noción del espacio, de todo. No veo los partidos y no he visto lo del abrazo. No tengo idea de lo que está pasando. Pero Xabi es un grandísimo amigo y un grandísimo entrenador. Tanto por lo que ha hecho como por lo que está haciendo en el Madrid".

Por otra parte, Marcelo habló del actual momento de forma de Vinicius y Rodrygo en el Real Madrid y en Brasil: Como futbolistas son increíbles y más como personas. Les he visto desde los 18 años, como a Fede y Militao. Les veo como grandísimos futbolistas. Ya no son promesas. En el Madrid y en Brasil hay presión, hay que producir todos los años. Son buenísimos y tienen un gran futuro. Depende de quién esté, sí. Yo no soy entrenador. En el FC sí que les pongo. En este sentido, el brasileño apuntó que Mbappé "es buenísimo, impresionante, un portento físico. Tiene muchísima calidad, es trabajador, lucha, metes goles… A mí me encanta, la verdad. Yo quería haber jugado con él, pero llegó un pelín tarde".

Marcelo destaca a Lamine Yamal y valora la decisión de su hijo Enzo

Marcelo también habló de uno de los nombres propios en el fútbol actual y en el Barcelona como es Lamine Yamal: "Buenísimo. Sería un problema para mí. Hasta mi último día de futbolista no he encontrado un banda así que contra mí fuera más o menos. Siempre eran muy rápidos. Seguramente Lamine me hubiera regateado".

Por último, Marcelo comentó la futura decisión de su hijo Enzo de elegir entre defender los colores de España o Brasil: "Eso es decisión suya. La selección española se ha portado espectacular con mi mujer, con mi hijo y conmigo. Le tienen mucho cariño. Enzo tiene el sueño de ser futbolista, está en el camino. Pero tiene que estudiar, no solo ser futbolista. Es diferente a lo que pasé yo, que tenía que jugar al fútbol porque era lo que había. Es diferente, tiene una educación muy fuerte. Solo tenemos agradecimiento para la selección española".