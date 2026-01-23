El Medio Maratón de Sevilla bate récords y se adapta al luto por la tragedia ferroviaria

La prueba hispalense alcanza los 20.000 corredores y permite trasladar dorsales a 2027 tras el accidente ferroviario de Adamuz

La 31ª edición del Medio Maratón de Sevilla, que se celebrará este 25 de enero, pasará a la historia por sus récords de participación y por las medidas excepcionales adoptadas tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba). La organización ha decidido permitir que los corredores afectados por los problemas de transporte puedan trasladar su dorsal a la edición de 2027.

La decisión responde a las numerosas peticiones de atletas que han encontrado graves dificultades logísticas para desplazarse hasta Sevilla, debido a las alteraciones ferroviarias provocadas por el siniestro, que dejó al menos 45 fallecidos y más de un centenar de heridos. En las próximas semanas, la organización activará un protocolo de atención a los afectados a través de un correo electrónico específico.

Dos récords histórico de participación

El Medio Maratón de Sevilla alcanza este año los 20.000 corredores inscritos, una cifra nunca antes registrada en la prueba. Supone 3.000 participantes más que en 2025 y casi el doble que hace apenas cinco años, consolidando a la carrera como una de las más importantes del calendario nacional.

Del total de inscritos, 4.822 son sevillanos, y destaca también el récord de participación femenina, con un 32 % del total. Además, la prueba contará con la presencia de una treintena de atletas de élite, que buscarán grandes marcas en un circuito considerado ideal para ello.

El trazado sevillano vuelve a ser uno de los grandes atractivos de la carrera. Con apenas cinco metros de desnivel, el recorrido más llano de Europa, la baja altitud de la ciudad y las temperaturas habituales de estas fechas, Sevilla ofrece condiciones óptimas para el alto rendimiento.

Un recorrido renovado y homenaje a las víctimas

La salida y la meta estarán situadas, un año más, en el Paseo de las Delicias, a la altura de la Glorieta de Buenos Aires, con la salida fijada a las 9:00 horas. Como principal novedad, la carrera arrancará en dirección a La Palmera, con el objetivo de hacer más fluida la salida por oleadas de los 20.000 participantes.

Antes del inicio de la prueba se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario, un gesto con el que la organización ha querido mostrar su solidaridad con los afectados.

Los 21.097 metros del recorrido atravesarán algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como Paseo Colón, Plaza Nueva, La Encarnación, Puerta Jerez o el Arco de la Macarena, monumento que ha inspirado la medalla que recibirán todos los corredores.

Movilidad, limpieza y transporte gratuito

El evento contará con un amplio dispositivo de movilidad, con cortes de tráfico en numerosos puntos de la ciudad y modificaciones en las líneas de Tussam. Como medida especial, los autobuses de Tussam serán gratuitos para corredores y voluntarios durante la jornada del domingo, hasta las 15:00 horas, mostrando dorsal o acreditación.

Por su parte, Lipasam desplegará un dispositivo especial formado por 24 operarios y 15 vehículos, encargados de garantizar la limpieza durante y después de la prueba, con especial atención a la recogida selectiva de residuos.

Así, Sevilla se prepara para vivir una gran fiesta del atletismo, marcada por los récords de participación, la organización logística y el recuerdo a las víctimas de una tragedia que ha sacudido a todo el país.