El fútbol andaluz muestra su pesar por el accidente ferroviario en Córdoba

Betis, Cádiz, Córdoba, Granada Málaga y Sevilla mandan sus condolencias a las víctimas del suceso ocurrido en tierras cordobesas

El fútbol andaluz ha expresado su consternación por el accidente ferroviario que acabó con la colisión de dos trenes en Adamuz (Córdoba), en el que han muerto al menos 39 personas, y clubes como el Córdoba CF, Real Betis, Sevilla FC, Málaga CF, Granada CF o Cádiz CF han mostrado su pesar y han transmitido sus condolencias a las familias y amigos de los fallecidos a través de las redes sociales, deseando también una pronta recuperación a los heridos.

En un comunicado, el club cordobés muestra "su más profundo pesar por el fallecimiento de las personas víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz", envía su "más sincero pésame a sus familiares y seres queridos", desea "una pronta recuperación" a los heridos y traslada su "apoyo a quienes se han visto afectados por este suceso".

El Málaga CF también trasladó a través de la red social X (antiguo Twitter) su "más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas mortales" y añadió: "nuestros pensamientos siguen con los servicios de emergencias que se afanan en el accidente".

Córdoba y Málaga se enfrentaban en el Nuevo Arcángel en el partido de LaLiga Hypermotion, el cual acabó con victoria malaguista por 0-1, pero los dos entrenadores, Juan Francisco Funes e Iván Ania, quisieron empezar su comparecencia ante los medios con un mensaje de ánimo y cariño con las víctimas y dándole el pésame a los fallecidos.

"Antes de nada, quería mandar en nombre de todo el Córdoba y del cordobesismo un mensaje de pésame a los familiares de los fallecidos en el accidente ferroviario. Mucho ánimo a los heridos y que tengan una pronta recuperación", dijo Ania, técnico del conjunto cordobesista.

Su homólogo en el Málaga también se mostró "muy triste" por el accidente. "A los jugadores les digo que hay que vivir sin saber si vamos a estar mañana, porque la realidad te golpea una y otra vez. Quiero mandar un fuerte abrazo a las familias de las víctimas. Va a ser una noche larga y dura. Son sucesos que muestran la dureza de la vida", comentó Funes.

Entre otros clubes andaluces, el Sevilla FC publicó en su cuenta de X "sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos en el trágico accidente de tren" registrado en la provincia de Córdoba y deseó una "pronta recuperación a los heridos. Descansen en paz", concluyó.

"El Real Betis Balompié transmite sus condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos en el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. De la misma manera, deseamos una pronta recuperación a todos los heridos", escribió, por su parte, el club verdiblanco.

El siniestro ocurrió a las 19:39 horas de este domingo 18 de enero, cuando un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con origen en Madrid y destino a Huelva, que también descarriló.