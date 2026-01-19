El Málaga da un paso más con Funes para 'cumplir' con el objetivo de Sergio Pellicer

El cuadro malacitano sacó los tres puntos ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel y se mete en puestos de play off de ascenso a Primera tras sumar 20 puntos de los últimos 24 en juego

El Málaga ha dado un giro de 180 grados desde que llegó Funes al primer equipo. Recordemos que Funes llegó al Málaga como solución de emergencia en La Rosaleda ante la deriva del equipo malacitano con Sergio Pellicer al frente.

El entrenador que devolvió al Málaga al fútbol profesional fue destituido tras la jornada 14 de LaLiga Hypermotion el pasado mes de noviembre y con el equipo a solo dos puntos de los puestos de descenso a la temida Primera RFEF. Se habló mucho el pasado verano y Sergio Pellicer también insistió en que este debía ser el año del paso al frente del Málaga, es decir, de pelear por estar en los puestos que dan derecho a soñar con el ascenso a Primera.

El Málaga da el paso al frente con Funes y se olvida de Sergio Pellicer

En el Málaga no se esperaban que ese paso al frente del que tanto se habló el pasado verano no llegase de la mano de Sergio Pellicer pero los resultados mandan y el técnico tuvo que ser despedido. En su lugar llegó Funes, con un perfil muy similar al de Pellicer ya que también procedía del filial y que en su presentación Loren Juarros llegó a afirmar que era el relevo natural en el banquillo. Con Funes el Málaga ha dado un cambio radical en su rendimiento y ha pasado de mirar al descenso a meterse en puestos de play off de ascenso a Primera.

Los números del Málaga de Funes

El Málaga de Funes empezó en la jornada 18 de LaLiga Hypermotion. El nuevo entrenador del Málaga ha conseguido que sus jugadores se conviertan en un grupo casi insuperable tal y como reflejan sus números. El Málaga ha sumado seis victorias y dos empates en ocho jornadas de LaLiga Hypermotion. Con este bagaje, el Málaga se ha llevado a su zurrón de puntos 20 de los últimos 24 en juego con 16 goles a favor y solo ocho en contra.

El único borrón en el Málaga de Funes fue la eliminación a manos del Talavera en la segunda ronda de la Copa del Rey pero en La Rosaleda esta eliminación se tomó ciertamente como positiva para centrarse en el objetivo de salir de la zona baja de la tabla. Con la llegada de Funes, el Málaga sería líder por delante de Castellón, Racing de Santander y Cádiz en una hipotética clasificación.

Funes habla del momento de un Málaga en play off de ascenso

Tras el triunfo ante el Córdoba, Funes compareció en rueda de prensa y fue cuestionado sobre el momento del equipo en play off de ascenso a Primera: "No miramos la clasificación. Nos pondrá donde nos corresponda. Pensar en la clasificación te hace ponerte límites. Todo lo que no sea seguir sumando nos aleja de lo que queremos hacer. Tenemos que mirar qué cosas hay que hacer bien para seguir puntuando".

El técnico del Málaga apostó por pensar en grande gracias al crecimiento de los futbolistas que tienen en los últimos tres años: "Cuando uno piensa en grande, igual puede pelear por ser grande. Ellos tenían que saber que tenemos grandes jugadores. Aquí hay futbolistas que han crecido en los últimos tres años y ese crecimiento, si lo mantenemos en el tiempo, es muy positivo".

Funes lanza un mensaje a las víctimas del accidente de Adamuz

Por último, Funes quiso tener un mensaje de apoyo hacia las víctimas del accidente ferroviario que este pasado domingo tuvo lugar en la localidad cordobesa de Adamuz: "Es la primera rueda de prensa desde que estoy en el Málaga que no sonrío. Nos han dicho que igual había fallecidos y es la parte ,más triste. Siempre se lo digo a los jugadores, hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde. Quiero mandar un fuerte abrazo a las familias, va a ser una noche larga. Ojalá que nos encontremos con el menor daño posible".