El Málaga de Funes, de ascenso a Primera y haciendo olvidar a Sergio Pellicer

El técnico malacitano llegó en la jornada 15 de LaLiga Hypermotion y en estas seis fechas es el segundo mejor equipo de la competición con 14 puntos de 18 posibles

El Málaga vivió el pasado mes de noviembre uno de los momentos más importantes y duros de las últimas temporadas. La Rosaleda y toda la afición del Málaga tenía que despedirse de Sergio Pellicer, quien los malos resultados le habían llevado a ser cesado en el cuadro de la Costa del Sol. El Málaga se veía obligado a despedir a Sergio Pellicer tras sumar, el que fuese héroe del ascenso a Segunda, un total de 14 puntos en 15 jornadas y estar al borde del descenso a Primera RFEF.

Sergio Pellicer lo venía anunciando desde hace mucho tiempo, que su último baile en el Málaga estaba cerca de llegar pero nadie se esperaba que fuese de una manera tan brusca como siempre es un despido. En su lugar llegó otro entrenador de la cantera como Funes, quien con el filial del Málaga estaba trabajando de manera muy similar a la de Pellicer y en quien Loren Juarros veía al relevo natural del anterior inquilino en el banquillo.

Funes es el fichaje de un Málaga de ascenso a Primera

Funes se sentó por primera vez en el banquillo del Málaga en la jornada 15 para recibir al que en ese momento era un rival directo por la permanencia como el Mirandés de Jeús Galván. El Málaga sacó los tres puntos en La Rosaleda, no sin un gran esfuerzo, tras vencer por 3-2 al Mirandés.

Tras ese triunfo llegaron las primeras dudas ya que el Málaga empató ante Real Valladolid y Real Zaragoza, otros dos rivales directos por la permanencia en LaLiga Hypermotion y ante los que Funes no pudo poner tierra de por medio. Pero el palo más importante se lo llevó el Málaga en Copa del Rey ya que los de Funes cayeron por 2-1 ante un rival de inferior categoría como el Talavera en la segunda ronda de la competición copera.

La esperanza vuelve al Málaga con Funes

Pero Funes estaba tomándole la temperatura al Málaga y lo ha demostrado en el tramo final de 2025 y en el arranque de 2026. El Málaga ha enlazado tres victorias consecutivas ante Albacete, Almería y Sporting de Gijón, tres rivales que están peleando por cosas diferentes a los malacitanos en la actualidad.

Con estos tres triunfos consecutivos y con un bagaje de 14 puntos sobre 18 en Liga desde la llegada de Funes, el Málaga ha pasado de ser el cuarto por la parte baja de la tabla, a colocarse noveno con 29 puntos y a solo tres del play off de ascenso directo que ahora marca el Ceuta.

El Málaga de Funes es de ascenso directo

Pero la esperanza en el Málaga puede ir más allá si se analiza una hipotética clasificación desde que llegó Funes. En estas seis jornadas con Funes al frente del Málaga, el cuadro de La Rosaleda sería segundo con los anteriormente mencionados 14 puntos y solo por detrás de un Castellón de Pablo Hernández que se está mostrando intratable. El Málaga sería mejor que el Racing de Santander (12), Las Palmas (11), Ceuta (11) y Almería (10).

Además, en lo que respecta a goles, el Málaga ha dado un paso hacia delante con 13 goles en estas seis jornadas que da una media mayor de dos dianas por encuentro. Solo el Castellón le supera con 14 en este periodo. Por tanto el Día de Reyes, si ya viene cargado de ilusión para todos, para la afición de un Málaga que ve como desde la llegada de Funes