Sergio Pellicer habla de su despido en el Málaga

El ex técnico del cuadro malacitano recordó en Radio Marca su salida del cuadro de La Rosaleda: "Málaga me lo ha dado todo"

El Málaga despidió el pasado 18 de noviembre a toda una leyenda del conjunto de La Rosaleda. Sergio Pellicer se despedía del Málaga en la que era su segunda etapa. El Málaga y Sergio Pellicer habían estado con el malagueño como entrenador durante más de 180 encuentros.

Entre otros logros, Sergio Pellicer logró devolver al fútbol profesional de LaLiga Hypermotion al Málaga y el pasado curso alcanzó la permanencia en el fútbol de plata, no sin sufrimiento. Este curso, Sergio Pellicer ya había dejado entrever que podría ser su última temporada en el Málaga pero nadie se hubiese atrevería a vaticinar que el técnico terminaría despedido.

Como es habitual, los resultados mandan y terminaron con la salida precipitada de Sergio Pellicer. Un mes después, Sergio Pellicer habló para Radio Marca de su salida del Málaga y una vez más demostró su amor por el club.

Sergio Pellicer se sincera tras salir del Málaga

Sergio Pellicer no escondió que aún está en periodo de reflexión tras su destitución en el Málaga: "Mi vida con el Málaga es para escribir un libro. Estoy en periodo de reflexión, de estar con la familia. Cuando pasen estas fechas empezaremos a preparar las situaciones que nos pueda deparar el futuro".

Sergio Pellicer también dejó clara su confianza en el nivel del Málaga para estar en la pelea por los puestos de play off de ascenso a Primera: "Sé perfectamente el potencial de la plantilla, lo que el club transpira. La incorporación de Funes, que da una continuidad con matices. Creo mucho en la mejora del equipo. Y este año, además, hay una oportunidad preciosa y muchos equipos no lo saben. Es el año más igualado. 8 puntos del sexto al Granada ahora mismo. El equipo que más calma tenga y equilibrio, Camino al Cielo. O Camino al Infierno, que algunos no lo saben".

El cariño del Málaga a Sergio Pellicer

El técnico habló de cómo vivió sus últimas semanas en el Málaga en las que percibió el cariño de la afición del Málaga: "Sentimientos opuestos. Por un lado, muchísima tristeza. Por otro lado, mucha paz. Me vi abrumado por el cariño de la gente", además insistió en que se sintió partícipe como entrenador del Málaga y no un okupa: "Muchas veces los entrenadores somos okupas de puestos. Yo no me he sentido okupa. Yo me he sentido partícipe".

Por último, Sergio Pellicer dejó un dardo a la dirección deportiva por no salir en su momento a darle el respaldo necesario: "Siempre he tenido un respaldo interno. Es cierto que cuando ocurren esas situaciones, a lo mejor yo he sido portavoz del club durante todos estos años. En todo. En las buenas, en las malas, en todas las situaciones. Es un club atípico. No hay un presidente. Y la dirección deportiva no es de exponerse mucho públicamente. Me hubiese podido faltar un poco que digan que confían en mí… Al final son resultados, podría ser engañar un poco. Pero al final, tengo la conciencia tranquila".