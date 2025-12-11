El Málaga explica el despido de Sergio Pellicer y la apuesta por Funes

Kike Pérez, director general del cuadro de La Rosaleda, atendió a los medios en la tradicional comida de Navidad que organiza el club

El Málaga ha vivido un cisma importante esta temporada con la salida, a consecuencia de los malos resultados, de Sergio Pellicer. El ya ex técnico del Málaga fue cesado del club de su vida el pasado 18 de noviembre por la deriva del equipo. Sergio Pellicer llevaba tiempo hablando de su último baile en el Málaga y este llegó de forma abrupta al aparecer su cese.

En su lugar el Málaga apostó por un entrenador de la casa como Funes, técnico del filial y que tendría que tomar las riendas de un equipo que desde que llegó ha sumado dos empates y un triunfo para alejar a los andaluces de los puestos de descenso. Este jueves, Kike Pérez, director general del Málaga, habló ante los medios de comunicación en la tradicional comida de Navidad del club malacitano.

El despido de Sergio Pellicer y la llegada de Funes

Kike Pérez, como es lógico, fue cuestionado por la salida de Sergio Pellicer y la apuesta por Funes, que en cierto modo causó cierta sorpresa en el seno malacitano: "Cuando hay una destitución es un momento duro en el club. Y más siendo la de un entrenador que ha hecho historia. Loren siempre nos ha dicho que Funes era su apuesta para dar continuidad al proyecto que tenemos, pero se aceleró la propuesta debido a las circunstancias. Pasa muchas veces con futbolistas y a veces no sale lo que tienes pensado. Es incontrolable. Funes no es un parche y Loren cree en él. Le conoce muy bien".

Kike Pérez reconoció que en un principio se trató de buscar otro entrenador para la transición de esta temporada con el curso ya empezado pero finalmente esa intención no cuajó: "Se buscó a otro entrenador porque esa transición a mitad de temporada iba a ser muy precipitada. Pensó en otra opción, pero no cristalizó. Le hemos dado muchas vueltas a esto desde fuera. Para mí, Loren antepone el club a su carrera trayendo a alguien de la casa en vez de alguien de fuera, que hubiera sido lo fácil. Es de halagar".

El futuro de Loren Juarros

Otro de los nombres por los que fue preguntado Kike Pérez fue Loren Juarros, director deportivo del Málaga. El director general malaguista apostó por la tranquilidad: "Confiamos en Loren. En el debido momento, trataremos la renovación. Es algo más exterior que interior. Estamos muy tranquilos. Creemos que hay otras cosas en las que centrarnos. Estamos doce horas al día con Loren y se trabaja normal. Para nosotros, no es algo que nos tengamos que sentar mañana. Va a hacer el mercado de invierno y tiene nuestra confianza".

No cree en los fichajes del mercado de invierno

Kike Pérez no se mostró demasiado convencido de hacer fichajes en el mercado de invierno ya que estos jugadores que pueden llegar no deben hacerlo como salvadores y sí para ayudar con lo que hay: "Debe ser un puzzle deportivo y financiero. Las fichas están ocupadas, pero algo hay y hay que tener en cuenta qué ahorro habrá. Lo importante es recuperar a los que tenemos. En invierno no hay salvadores. Puede haber gente que ayude para sumar algo. Con tantos jugadores que tenemos y una plantilla muy buena, no creo en tocar mucho la plantilla en el mercado de invierno. Todos los automatismos ya los conocen los que están. No creo mucho en este mercado. Confío en lo que tenemos. A veces creemos que hay salvadores fuera, pero son los de la casa".