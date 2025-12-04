Funes se lleva el primer palo como entrenador del Málaga

El técnico no pudo evitar que el Talavera de la Reina le eliminara tras un doblete de Sergio Montero. "Si no eres capaz de imponerte en el juego y tampoco igualas la intensidad en el otro fútbol, pues todo se complica", afirmó

El Málaga se sumó al puñado de equipos de Segunda eliminados de la Copa del Rey este pasado miércoles con Cádiz, Almería, Andorra y el Ceuta el martes. Los de Funes se medían a un Talavera de la Reina que llegaba en puestos de descenso en Primera RFEF y con un entrenador nuevo tras el despido de Diego Nogales. El conjunto de la provincia de Toledo dejó al Málaga en la cuneta con un doblete de Sergio Montero. Tras el choque, Funes asumió el palo en un Málaga que no termina de remontar el vuelo tras la llegada del nuevo entrenador.

Las "circunstancias" condenan al Málaga en Copa del Rey

Funes habló de una serie de circunstancias que le hicieron cambiar la estructura del juego. Según el técnico del Málaga, eso fue determinante para la derrota ante el Talavera: "Un partido de circunstancias que ha cambiado cuando no hemos podido mantener lo de la primera parte. En cuanto cambiamos la estructura no hemos cambiado la idea de juego de la primera mitad. Si no eres capaz de imponerte en el juego y tampoco igualas la intensidad en el otro fútbol, pues todo se complica. No fuimos capaces de ganar los duelos, la circulación".

El técnico del Málaga trató de explicar el mensaje que le dio a sus jugadores antes del comienzo, apelando a que este duelo, hace dos temporadas, era de su Liga: "Yo les he dicho que este partido para la mitad de la plantilla hace dos años podía ser un duelo de Liga y para la mitad una ilusión porque estábamos en Tercera. Si hubiéramos tenido más puntería en la primera parte, el partido habría cambiado. A partir del cambio de estructura, nos desdibujamos", además recordó que en Copa del Rey, si no superas a tu rival en intensidad, estás sentenciado: "Avisados estábamos. Al Ceuta le pasó ayer. Es el torneo de la épica y las sorpresas y empieza a no ser de las sorpresas. Si no les superas intensidad, emoción, te pueden superar".

La oportunidad de ver a jugadores en Copa del Rey

La Copa del Rey se suele usar en equipos que no aspiran a llegar a rondas finales para darle minutos a jugadores que cuentan con menos oportunidades en Liga y que por lo tanto tienen que demostrar su talento: "La hemos perdido de poder repetir esto otra vez y llegar lejos en la Copa, de jugadores que necesitamos que se encuentren con buenas sensaciones, pues meterlos en competición y que pudiesen acumular ese tiempo de competición. Un día duro. Pero cerrar el paréntesis y a pensar en la Liga".

El próximo reto del Málaga

Por último, Funes habló de pasar página y pensar en el próximo partido, será en La Rosaleda y recibirán a un Real Zaragoza en racha con tres triunfos en los últimos tres partidos: "El lunes tenemos un partido fundamental y transcendental ante un equipo que viene de ganar tres partidos seguidos. Conciencia e idea muy clara de lo que tenemos que hacer el lunes. Creo que en LaLiga hemos competido bastante bien en los últimos dos partidos y la afición estaba muy orgulloso. La Copa era un paréntesis que se abría y toca cerrarlo. Pedir disculpas a la afición porque no les vamos a poder brindar un partido copero en La Rosaleda. Ahora toca focalizarse en la Liga que es muy complicado. Hace dos semanas empezamos el partido en descenso. Ahora tenemos que asegurar que ellos disfruten con el juego y nosotros respondamos en Liga con resultados. Siempre que uno se encuentra en contextos positivos, va a más. Pero estoy convencido de que nos vamos a encontrar a un equipo muy diferente el lunes al que hemos visto en la segunda parte de hoy en Talavera".