Un ascenso con recortes en La Cartuja, otra caída libre en Nervión

El club heliopolitano ya es el sexto que mayores ingresos televisivos consigue de LaLiga, al tiempo que el blanquirrojo se mantiene en la burguesía, pero sigue perdiendo recursos por esa vía

El Real Betis se convirtió el ejercicio pasado en el sexto club de Primera división mejor pagado por las televisiones, ascendiendo un peldaño y deshaciendo a su favor un empate técnico con el Sevilla FC, que todavía percibía casi cinco millones de euros más por este concepto en la 24/25. El caso es que los verdiblancos bajan, aunque suban en comparación con el resto, ya que pasan de 68,25 millones a 64,67 una vez ajustado el balance tras el acuerdo asambleario por el Plan Impulso de CVC, que ha dotado de fondos para infraestructuras y también un pellizco para planificaciones más apretadas en su momento. El Real Madrid, con 157,92, recupera la primera plaza a costa del FC Barcelona (156,45), lejos ambos de un segundo escalón que encabeza el Atlético de Madrid (108,17), seguido de Athletic Club (72,26) y Real Sociedad (67,80), quedando por debajo los nervionenses y el Villarreal CF (57,81).

El Sevilla ingresa 23,6 millones de euros menos que hace tres temporadas, su techo con este reparto

LaLiga recoge en su página web los registros de ingresos televisivos de las siete últimas temporadas finalizadas, lo que permite ver la evolución de los clubes y también del montante total, que se ha ido reduciendo paulatinamente desde el covid. En lo que respecta al Sevilla FC, el listón por arriba entre 2017 y 2025 quedó fijado en la campaña 21/22, cuando los blanquirrojos percibieron por este concepto audiovisual 87,62 millones de euros, la cifra más alta de este periodo. Desde entonces, la cifra ha ido disminuyendo, agravado este apartado por la no participación en competiciones europeas y el retroceso en la clasificación de los últimos proyectos, pasándose en el Ramón Sánchez-Pizjuán de pelear por la Champions League a hacerlo por la permanencia en Primera división. Tanto es así que el dato pasó a ser de 83,31 en la 22/23, de 73,55 en la 23/24 y de 63,95 (ya descontado lo descontable) en la 24/25, lo que supone un descenso de 23,6 millones de euros en este índice ordinario.

Los nuevos estadios, el impulso extra para equilibrarse o dispararse

Esperan el Real Betis desde la 28/29, cuando debe tener terminado el Nuevo Benito Villamarín, y el Sevilla FC, como poco dos años más tarde si acelera todo el papeleo y consigue financiación, que las obras de remodelación no solamente se paguen solas, sino que tarden poco en dar beneficios por otros conceptos, como la restauración y el ocio, ya que ambos plantean espacios abiertos a sus barrios para el uso y disfrute de los aficionados no sólo los días de partido, sino el resto de la semana.