Las cámaras captan la reacción de Joan Jordán, Kike Salas e Isaac Romero: "No podemos competir sólo con esto"

El mediocentro catalán y los dos canteranos analizaban el caliente el tensionadísimo final de partido entre el Sevilla FC y el Girona FC sin percatarse de que las cámaras del programa 'El Día Después' estaban grabándolo todo

El partido liguero Sevilla FC - Girona FC fue 'una Odysseas'. Se tenía que jugar el sábado a las 18:30 horas pero, después una mañana con las autoridades pertinentes pasándose el balón de un tejado a otro, se aplazó por el mal tiempo cerca de las 17:00 y fue fijado para el domingo a las 16:15. En este duelo de la jornada 23 en Primera división, el equipo nervionense fue capaz de sumar un punto tras el marcador final de 1-1, un resultado corto u holgado según el cristal con el que se mire. Unos, como Matías Almeyda veían la botella medio llena; otros, como Joan Jordán, la observaban medio vacía.

Un saldo insuficiente, jugando en casa ante un rival directo en la multitudinaria lucha por eludir el descenso, aunque al mismo tiempo es un botón muy valioso si se tiene en cuenta que en el 90+2 perdía sólo 0-1 gracias a las paradas de Vlachodimos, quien en el 90+8' detuvo un penalti a Stuani. "No podemos competir sólo con esto", era la sincera frase de Joan Jordán ante Isaac Romero y José Ángel Carmona en una reveladora charla tras el pitido final que ha sido captada por las cámaras de 'El Día Después', longevo programa de Movistar+.

Matías Almeyda, tras el pitido final en el Sevilla FC - Girona FC: "Me duele el corazón"

Un "Me duele el corazón" se lee con nitidez cuando sale de los labios de Matías Almeyda mientras estrecha la mano de su homólogo Míchel Sánchez y ambos se abrazan con una media sonrisa de alivio y gestos aún desencajados por la tremenda tensión vivida en los ocho minutos de tiempo añadido.

El técnico sevillista directamente se había derrumbado sobre el césped del Ramón Sánchez Pizjuán, hincando rodillas e incluso llevando su frente al césped de espaldas a la portería de su equipo al ver el incomprensible penalti cometido por Gabriel Suazo justo después del golazo del empate de Kike Salas, apoyándose sobre la espalda de Iván Martín y haciéndole caer. Mucho más expresivos se mostraban sus pupilos a pesar de que la intuición de Vlachodimos evitó la derrota.

Joan Jordán, a Carmona e Isaac Romero: "No, no podemos competir sólo con esto"

"No, no, no. No podemos competir sólo con esto, tío, tú sabes, no se puede". "No, no, no puede ser, tío", se le ve añadir a Jordán, contestando a algo que le dice Kike Salas y que el objetivo de la cámara no puede captar al encontrarse el central de Morón de espaldas a la cámara.

Al '8' del Sevilla FC, que cabecea, se le nota contrariado con sus gestos. No lo ha debido pasar nada bien en el banquillo, donde al profesional siempre le invade la impotencia de no poder hacer nada para mejorar la situación. Desde su asiento ya se le vio torcer la cara con la mala primera parte de su equipo, salvado por los paradones de Vlachodimos que Jordán comentaba con Fábio Cardoso.

Joan Jordán se había quedado sin minutos por segundo partido consecutivo y por sexta vez en las últimas siete jornadas de LaLiga tras haber sumado 9' ante el Athletic Club en su única cita de 2026. En diciembre tuvo 9' contra el Valencia CF y 4' frente al Real Oviedo. El pesimista debate sobre el terreno de juego lo completaba Isaac Romero, quien tampoco jugó. Al margen de lesiones o sanciones, el lebrijano no veía un partido entero sentado en el banquillo desde la jornada 6, ante el Villarreal CF el 23 de septiembre.