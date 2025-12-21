José Antonio Rueda recibe su ansiado homenaje en Los Palacios

José Antonio Rueda ha sido campeón de Moto3 este 2025, año en el que salvó la vida tras un brutal accidente en Sepang, pero ahora ha sido el protagonista de un gran homenaje en su pueblo, Los Palacios

La temporada 2025 del mundial de Moto3 estará para siempre en el recuerdo de José Antonio Rueda, y no porque haya sido campeón del mundo, que lógicamente es un hito para toda la vida, si no precisamente por eso, su vida, pues casi la pierde en el Gran Premio de Malasia. En la vuelta de formación de la prueba se llevó por delante al suizo Noah Dettwiler, casi parado al sufrir un problema en la moto, y del mismo golpe se quedó tendido en el suelo y sufrió un paro cardiaco del que tuvo que ser reanimado. Un palo que llegó apenas después de celebrar el título, cuando ansiaba celebrarlo con su gente, lo que tuvo que esperar, hasta hoy, cuando al fin ha sido homenajeado en Los Palacios.

Rueda ha recibido en el Ayuntamiento palaciego el Galardón Joven del Año 2025 y firmó en el libro de honor de la institución antes de ser reconocido por sus paisanos y recoger su peso, sesenta kilos, en tomates, el llamado 'bombón colorao' de esta localidad ubicada a veinte kilómetros de Sevilla. Rueda, de 19 años, es natural de la pedanía de Los Chapatales y, para el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, es "un orgullo premiar y distinguir al campeón del mundo y también a la buena persona, porque eso es lo que ha mostrado en el exterior con el nombre de su pueblo por delante”.

El piloto, quien calificó de inolvidable este día por ser con su gente y en su casa, fue arropado por numerosos vecinos de Los Palacios, quienes, pese a la lluvia, han reconocido su histórica temporada en la que se ha convertido en el primer piloto andaluz en conquistar un Campeonato del Mundo de motociclismo, logrando el título de Moto3. Un gran día para Los Palacios y Villafranca, un pueblo con concentración de deportistas de élite, ya que, además de Rueda, son palaciegos el campeón del Mundo Jesús Navas, el de Europa Fabián Ruiz y Pablo Páez 'Gavi', a quien una grave lesión le impidió estar en la última Eurocopa ganada por España en Alemania, pero es una de las estrellas de futuro del fútbol español.

El futuro es brillante

Rueda, que fue campeón de España de Minivelocidad con ocho años, así como campeón andaluz y nacional de Minimotos a los once; es el único piloto en la historia en conquistar en una misma temporada el FIM JuniorGP y la Red Bull Rookies Cup. Ahora tras ser campeón quiere más, pues la próxima temporada competirá en Moto2, una categoría que Rueda definió como "complicada" y en la que irá "paso a paso".