Doblete canario en la Supercopa de España

El Guaguas Las Palmas y el Volkswagen Heidelberg muestran el dominio canario en el voleivol español con sendas victorias en sus respectivas Supercopas masculina y femenina

El Guaguas Las Palmas y el Volkswagen Heidelberg han completado el doblete canario al hacerse con sendas Supercopas de España de voleibol en sus categorías masculina y femenina, respectivamente. Los chicos del Guaguas Las Palmas lo hacían tras vencer al Grupo Herce Soria (3-0), mientras que las chicas del Volkswagen Heidelberg daban la sorpresa al hacer lo propio frente a un Avarca de Menorca (3-2) que les había derrotado hacía pocas semanas.

En el Polideportivo Pisuerga de Valladolid, el Guaguas no dio opción a los sorianos, que lucharon, pero acabaron cayendo por el mismo resultado (25-23) en tres parciales marcados por la contundencia de los amarillos en la red. Los jugadores de Sergio Miguel Camarero vengaron así una reciente derrota frente al Grupo Herce Soria y mostraron un gran nivel en la red y en la recepción, con la que frenaron el empuje inicial de sus rivales y se hicieron con el primer set.

La igualdad se trasladó al segundo set, donde empezaron mejor los canarios antes de que los castellanos le dieran la vuelta al marcador. Así, se llegó con el marcador igualado el momento decisivo del set, en el que Walla Souza se encargó de desequilibrar la balanza.

Con 2-0 y más tranquilidad, los canarios empezaron relajados y eso lo aprovechó el Grupo Herce Soria para comenzar mandando en la tercera manga. Sin embargo, no lograron sacar una ventaja significativa y, con el argentino Nico Bruno tirando del carro, el Guaguas le dio la vuelta y tomó la delantera a partir de mitad del set. Los campeones lograron contener los intentos desesperados de su rival y Osmany Juantorena cerró el partido con un remate al que no pudieron contestar los sorianos.

Heidelberg y Avarca firman un duelo de ida y vuelta

La Supercopa femenina se jugó en Guadalajara y ahí se pudo ver un duelo que se había disputado no hace mucho y que habían perdido las vigentes campeonas de la Liga Iberdrola, el Volkswagen Heidelberg canario. Sus rivales, el Avarca de Menorca, llegaban en un gran momento de forma como actuales líderes ligueras y como campeonas de la pasada edición de la Copa de la Reina.

Eran los dos mejores equipos y lo demostraron ante casi 4.000 personas, en el Pabellón Palacio Multiusos de la capital alcarreña, con un duelo igualado que se resolvió en el quinto set por 15-10 a favor de las insulares.

Esa confianza que transmitia el Avarca la puso desde el arranque sobre la pista y se hizo con cierta claridad con el primer set (20-25). Las baleares siguieron mandando en lo que parecía otra victoria hasta que, mediado el segundo, set las canarias le dieron la vuelta y acabaron equilibrando el choque tras hacerse con esta manga por 25-22. El Heidelberg tomó ventaja tras hacerse con claridad con el tercer set (25-16) después de que su rival acusara el golpe que supuso la pérdida del segundo.

Pese a ello, el Avarca 'volvió' y vendió cara su derrota. En un cuarto set de infarto, las menorquinas estuvieron a un paso de la derrota, pero aguantaron y forzaron el 'tie break' con un punto directo de Sulser. Ahí acabó su resistencia, ya que Matienzo y Bednarek lideraron un 5-0 canario de inicio del quinto set que sus rivales no pudieron levantar.