El español Alejandro del Rey, en cabeza en el Abierto de Sudáfrica

Con 65 goles, el golfista madrileño inicia su andadura en el país africano compartiendo la primera posición del torneo con Dean Burmester, Joe Dean y Oliver Lindell

Alejandro del Rey ha abierto de par en par la puerta a salir campeón del Abierto de Sudáfrica. El español de 28 años, firmando una excelente tarjeta de 65 golpes (5 bajo par) cerró la primera jornada del mencionado campeonato compartiendo liderato con otros tres jugadores, el sudafricano Dean Burmester, el inglés Joe Dean y el finés Oliver Lindell.

Pudo ser mejor. Del Rey, número 234 del ranking mundial, tuvo un excelente comienzo de vuelta que le hizo destacarse de sus rivales desde primera hora, ya que en los tres primeros hoyos completó ni más ni me os que tres 'birdies'. El único lunar a su trayectoria llegó en el hoyo 17, cuando cometió un bogey. Curiosamente, todos los que comparten la primera plaza con él, a excepción de Oliver Lindell, estuvieron por encima del par en algún momento de la vuelta.

Ya algo por detrás, y con un golpe más que los cuatro de cabeza (66 que supone estar 4 bajo par), se encuentran el también sudafricano Herman Loubser, el estadounidense Johannes Veerman, el inglés Nathan Kimsey y el italiano Francesco Laporta; todos ellos empatados en el quinto puesto.

En cuanto al resto de la representación española tampoco se puede perder de vista a Ángel Ayora, que con cuatro 'bogeys', cinco 'birdies' y un 'eagle', cierra su jornada con 67 impactos, 3 bajo par, empatado en la novena posición. Recordemos que recientemente entró en el top-100 del ránking mundial gracias a su buen inicio de campaña.

Alejandro del Rey, ya consolidado en el DP World Tour

A la espera de ver cómo le va en este y siguientes torneos, la realidad es que podemos decir que la temporada de 2025 fue la de consolidación de Alejandro del Rey en el circuito europeo, el conocido como DP World Tour.

Aunque es obvio que tiene margen de mejora, ese 2025 sirvió para ver su primera victoria en el tour en el Ras Al Khaimah Championship, donde se impuso con autoridad por cuatro golpes de ventaja en el Al Hamra Golf Club. Fue una victoria clave para su confianza y, por supuesto, para subir puestos en el ránking.

Cuestión de madurez

Ya en lo que concierne a su desarrollo en el mencionado año, compitió con regularidad tanto en el DP World Tour como en algunos torneos del PGA Tour, si bien su foco principal siempre estuvo en Europa. Fue un momento de crecimiento y madurez que ahora se ve reflejado en su buen hacer sobre los hoyos sudafricanos.