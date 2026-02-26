Ryan García reta al tetracampeón Shakur Stevenson y éste acepta con una condición

'King Ry' vuelve a ser campeón, ahora del peso Wélter, tras derrotar a Mario Barrios este pasado fin de semana de forma contundente

Ryan García volvía por sus fueros el pasado fin de semana tras una larga sanción y una derrota en su regreso, y se coronó campeón del mundo cuando no había ganado un combate desde 2023. El púgil norteamericano derrotó contra todo pronóstico a Mario Barrios en Las Vegas para quitarle el cinturón del peso Wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

Es el regreso de lo grande de un 'King Ry' que se mostró totalmente diferente a la imagen que ofreció el pasado año ante Rolando Romero y ganó por una contundente decisión unánime (119-108, 120-107 y 119-109) al hasta ahora campeón.

García (25-2-0, 20 KO) destrozó al Azteca con una superioridad que no había mostrado hace bastante tiempo. No sólo llevaba el peso del combate, sino que lograba conectar golpes sobre su rival con suma facilidad, como si él fuera el campeón y Barrios sólo un aspirante muy inferior, cuando ese trataba de alguien que había defendido con éxito su corona en varias ocasiones. De hecho, antes del medio minuto ya había enviado a su rival a la lona, aunque finalmente aguantaría toda la pelea.

“Le dedico esto a mi padre. Esto era lo que quería mostrar, todo mi arsenal", señaló el de Victorville nada más acabar la pelea. "Quería el KO, la verdad, y lo intenté muchas veces. Mi derecha y mi gancho de izquierda trabajaron todo el combate. Creo que subestimaron mi derecha, pero estuvo muy bien. Mostré mi ambición y que puedo boxear”, añadía 'King Ry'.

Ryan García desafía abiertamente a Shakur Stevenson

La espectacular victoria tuvo un final no menos comentado. Presente en la pelea estaba Shakur Stevenson (25-0-0, 11 KO) junto a Terence Crawford, y Ryan García no dudó en retarlo en directo. “Quiero ser un gran campeón. No tengo miedo. Peleé con Devin Haney, pelearé con Stevenson, con cualquiera...”, afirmó.

“Cada vez que tenga la oportunidad, le voy a meter presión. Quiero esa pelea. Shakur, vamos a hacerla”, añadió el púgil californiano. Stevenson, en el mismo T-Mobile Arena de Las Vegas, la aceptó, pero puso una condición. “Estoy listo. Pero solo si la VADA está involucrada”, afirmó el campeón del peso Superligero (OMB), cinturón que obtuvo el mes pasado tras derrotar a Teófimo López Jr.

Stevenson pide la presencia de la VADA

Shakur Stevenson es todo un mito del boxeo, ya que ha sido campeón en cuatro divisiones (pluma, superpluma, ligero y superligero). Pero no se fía de Ryan García. Él estuvo presente en el duelo ante Rolando del pasado año y ha visto un García muy diferente. Y sabe sus antecedentes. De ahí que pida la presencia de la VADA (Voluntary Anti-Doping Association), una organización sin fines de lucro dedicada a realizar pruebas de sustancias prohibidas más estrictas e independientes en el boxeo y MMA.

De confirmarse la pelea, sería una de las más mediáticas y esperadas de los últimos años. Aunque no sería la primera vez que se vieran las caras, ya que se cruzaron en el lejano 2013. Entonces, en las semifinales del torneo U.S. Junior National Selection, Stevenson venció a García. Aunque tarde, 'King Ry' quiere la revancha y algo más. Lo hace como campeón.