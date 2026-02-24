Mayweather y Pacquiao, la revancha más esperada ya es realidad

Las leyendas del boxeo volverán a pelear once años después de que el estadounidense se impusiese en el catalogado como 'el combate del siglo'

Floyd Mayweather ha regresado al primer plano informativo por la puerta grande (y por partida doble). Si recientemente anunciaba su regreso al boxeo profesional, ahora hemos conocido que además habrá revancha de la pelea que protagonizó con Manny Pacquiao hace ya once años.

Según se ha comunicado a través de Netflix, ambos luchadores volverán a enfrentarse sobre un ring el próximo 19 de septiembre en Las Vegas (Estados Unidos), más de una década después del histórico combate ganado por el estadounidense.

En aquella ocasión Mayweather ganó por decisión unánime tras doce asaltos, en la que fue catalogado como 'el combate del siglo'; sin embargo, Pacquiao siempre ha señalado que en aquella ocasión acabó peleando con molestias físicas en un hombro, lo que hizo que no pudiese rendir al cien por cien.

En cuando a la celebración de la pelea, esta será retransmitida el 19 de septiembre por Netflix, que en un comunicado aseguró que "hay asuntos pendientes –y mucha rivalidad– entre dos de los mejores boxeadores de todos los tiempos".

'Money' Mayweather, que cumplirá 49 años el próximo 24 de febrero, también anunció la semana pasada su vuelta al boxeo después de un evento de exhibición contra Mike Tyson, previsto para el 25 de abril. "Ya peleé y vencí a Manny una vez. Esta vez el resultado será el mismo", señala Mayweather en el comunicado de Netflix.

Pacquiao, convencido de que esta vez será diferente

La situación de Pacquiao es totalmente distinta. A sus 47 años se sigue viendo en forma para subir al cuadrilátero y, lo que es más importante, para hacer realidad la deseada redención frente a Mayweather.

"Han pasado once años desde que Floyd y yo le dimos al mundo lo que sigue siendo la mayor pelea de la historia del boxeo. Los aficionados han esperado suficiente. Se merecen esta revancha", sentencia.

El combate de 2015 entre Mayweather y Pacquiao

Exactamente fue el 2 de mayo de 2015, con el MGM Grand de Las Vegas, cuando se celebró el esperado combate entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, pelea que enfrentó al invicto estadounidense contra el ídolo filipino por la unificación de títulos wélter.

En una lucha dura de hasta doce asaltos, Mayweather impuso su estilo defensivo y precisión en el contragolpe, controlando la distancia y neutralizando los ataques rápidos de Pacquiao. El filipino por su parte tuvo dificultades para conectar con claridad. Tras doce asaltos, los jueces otorgaron la victoria a Mayweather por decisión unánime.