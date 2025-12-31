La Armada Española no va de farol

Marta García lidera un grupo muy potente de atletas españolas en una San Silvestre Vallecana 2025 en la que la neerlandesa Diane Van Es parte como favorita

Marta García sorprendía a todos el último día del pasado año cuando, teniendo a toda una plusmarquista mundial del maratón como rival, entró en la meta de la San Silvestre Vallecana y se llevó un triunfo que no ganaba una española desde que lo hiciera Marta Domínguez.

Ahora, en esta edición 2025, llega el reto más difícil, repetir triunfo en Vallecas, algo con lo que sueña, pero que no lo tendrá nada fácil con la neerlandesa Diane Van Es, plusmarquista europea de 5 kilómetros, al lado. "Ganar la Vallecana fue muy difícil, el reto es repetir y será complicado", reconoce la atleta leonesa, criada deportivamente en Palencia.

Esta edición 2025 de la Nationale Nederlanden San Silvestre Vallecana se ha presentado como una lucha de Van Es contra la Armada Española, con Marta García como referente. Un reto que la leonesa asume. "La ambición es la misma que el pasado año y, de momento, logré el primero de los tres retos marcados en pruebas que son muy especiales porque se siente muy de cerca el apoyo de los aficionados para atletas acostumbradas a la pista. Vengo con la ilusión de repetir lo que viví el año pasado. Me da igual el tiempo, el objetivo es disfrutar y revalidar el triunfo", admitía en la previa.

Un potente equipo femenino español en la San Silvestre 2025

Aparte de Marta García, hay un buen grupo de españolas que, como ella, esperan dar la sorpresa y aparecen como tapadas para este 31 de diciembre. Carla Gallardo, Fatima Ouhaddou, Lucía Rodríguez o Majida Maayouf no descartan repetir lo que su compañera logró el pasado año.

Así lo reconocía la atleta andaluza Fatima Ouhaddou, que, aunque llega del maratón, se ha fogueado en los últimos años en las carreras populares y desde ahí dio el salto a la larga distancia. "Llego muy bien y quiero luchar por los puestos de arriba con estas grandes competidoras”, indicaba la atleta de origen marroquí.

La campeona de España de 5K, Lucía Rodríguez, también era optimista de cara a su actuación en esta San Silvestre Vallecana 2025. “Mi objetivo es mejorar con creces el duodécimo puesto del pasado año y más con la ayuda de mi hermano Álex, que me va a hacer de liebre”, decía modesta, aunque su pensamiento seguro que va más allá. Como el de Carla Gallardo, que quiere darse a conocer para el gran público español en una carrera en muy popular a nivel nacional. “Es una carrera para competir y para disfrutar. Vengo con las ganas de superarme y de luchar por lo máximo para despedir el año como se merece”, añadía.

Todas ellas miraban a la gran favorita, una Diane Van Es que no quiere asumir sola ese rol, como admitió en la presentación de la San Silvestre, y que señala a otras con opciones de estar ahí luchando por la victoria. “La única favorita no soy. Hay grandes rivales y no va a ser nada fácil. Seguro que va a ser un gran duelo el que voy a vivir con Marta García y con el resto de estas grandes atletas“, señalaba la neerlandesa.