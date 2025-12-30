Nuevo palo para Jon Rahm a costa de LIV Golf

Pese a los cambios realizados por el LIV Golf para la próxima temporada, el OWGR sigue negando por ahora que sus torneos puntúen para el ránking mundial

El LIV Golf ha hecho un esfuerzo importante para tratar de normalizar su situación, pero no deja de sufrir un palo tras otro. Hace tan sólo unos días se dio a conocer que una de sus estrellas, Brooks Koepka, dejaba el circuito saudí y abría la puerta a regresar al PGA Tour; otra, Bryson DeChambeau, no confirmaba esta misma semana su continuidad más allá de 2026, cuando acaba su contrato; y ahora, el Ránking Mundial Oficial de Golf (OWGR) ha confirmado que, pese a cambiar de tres a cuatro días y de 54 a 72 hoyos, aparte de otros cambios, aún no es suficiente para que sus torneos cuenten en el ránking mundial, que es el que marca la entrada de los Majors.

Este mismo martes, la junta directiva de OWGR ha dado a conocer a través de un comunicado que aún no ha tomado una decisión sobre la solicitud del LIV Golf de que sus torneos tengan reflejo en la clasificación mundial. "Desde finales de junio, la junta directiva se ha esforzado por evaluar exhaustivamente la solicitud de LIV Golf. Mantenemos nuestro compromiso con nuestra misión, que implica honrar la meritocracia inherente al golf profesional", asegura en dicha misiva el máximo responsable del OWGR, Trevor Immelman.

Según éste, "se han logrado avances con los cambios del LIV, pero "no hay ninguna decisión que compartir por el momento". "Seguiremos colaborando estrechamente con LIV Golf a medida que evoluciona para garantizar que su solicitud se gestione con imparcialidad, integridad y coherencia, como se indicó anteriormente", afirman.

El LIV Golf había pedido en junio que sus torneos computasen a partir de la próxima temporada para el ránking mundial y, para ello, había planteado cambios importantes en sus torneos a partir de la temporada 2026, pues pasarían a ser de cuatro jornadas (72 hoyos), como en los otros circuitos, en lugar de tres (54), ya que en su día fue la principal premisa a la que se acogió el OWGR para rechazar la posibilidad de que los jugadores del circuito saudí sumasen puntos para el ránking mundial.

Txema Olazábal ve una difícil solución al conflicto

Sobre todo este problema ha hablado este martes el campeón español José María Olazábal, que es pesimista de que pueda haber algún acuerdo a corto plazo. "Es una situación complicada y no hay ningún punto de acercamiento entre las partes enfrentadas", señala el de Fuenterrabía sobre el las diferencias aún existentes entre el LIV Golf y el PGA Tour.

Olazábal, que recibirá el premio María de Villota por su trayectoria deportiva en el mundo del golf el 19 de enero, sí es optimista con el futuro del golf español, cuyos mejores juagdores están ahora en el LIV, ya que las nuevas generaciones apuntan alto y "tienen una perspectiva muy buena, aunque también les avisa que "deben estar preparados para momentos duros. Es una vida solitaria y hay que estar preparado para esta soledad".