Un dos veces campeón del Maratón de Nueva York y triple campeón mundial para la San Silvestre Vallecana 2025

El atleta keniano Geoffrey Kamworor será la gran atracción de la cita madrileña del 31 de diciembre, mientras que, en la prueba femenina, la plusmarquista europea de 5.000 metros, Diane Van Es, confirma su presencia

El atleta keniano Geoffrey Kamworor, dos veces ganador del maratón de Nueva York y triple campeón mundial de medio maratón, y la neerlandesa Diane Van Es, plusmarquista europea de 5K en ruta, serán las grandes atracciones de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2025 que se celebra este miércoles en Madrid y que ya ha ido adelantando en los días anteriores algunas de las muchas estrellas que cerrarán el año corriendo en la capital de España.

Geoffrey Kamworor tratará de seguir la senda de sus compatriotas Eliud Kipchoge, Leonard Komen o Mike Kigen, aunque enfrente tendrá una gran representación española con ganas de triunfar en casa, que estará encabezada por Jesús Ramos, Carlos Mayo, Adrián Ben, Aarón Las Heras, Ibrahim Chakir o Eduardo Menacho.

El atleta africano llega a esta San Silvestre Vallecana para poner el colofón a un año en el que ha ganado el Maratón de Rotterdam (2:04:33) y en el que fue segundo en la Media de Barcelona tras Jacob Kiplimo. A sus 33 años tiene un palmarés envidiable, que podría haber sido mayor de no haber tenido que hacer un parón en su carrera después de que sufriera el atropello de una motocicleta en junio de 2020 mientras se entrenaba en su país, lo que le obligó a estar un año sin correr.

La alternativa africana será el etíope Urgessa Negassa, que tiene como mejor marca un 28:17 en 10K en ruta, logrado en Madrid. Otros atletas foráneos destacados en la Vallecana serán el italiano Xavier Chevrier, ganador del medio maratón de Milán, el macedonio Dario Ivanovski, el colombiano Dylan Carrasco o el puertorriqueño Héctor Pagán.

Van Es contra la armada española femenina en la Vallecana

En cuanto a la prueba femenina, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2025 tendrá como atleta destacada la vigente plata continental de 10.000 metros, la mencionada Diane Van Es, y contará como principales rivales con la campeona 2024, Marta García, o con las también españolas Carla Gallardo, Fatima Ouhaddou, Lucía Rodríguez o Majida Maayouf.

García ya sorprendió a las favoritas el pasado año en Vallecas, aunque ahora se enfrenta a una Van Es que, si nos atenemos a la marca, parte por delante de ella en los pronósticos. La atleta neerlandesa cuenta con la mejor marca en 10K en ruta de todas las participantes, con 30:29.

Otras estrellas foráneas confirmadas este lunes por la organización serán la campeona de Europa de maratón en 2022 y plusmarquista polaca de maratón, Aleksandra Lisowska, o la plusmarquista finlandesa de 3.000m, 5.000m y 10K en ruta, Nathalie Blomqvis, que pelearán con la favorita y con la armada española presente en la prueba Vallecana.