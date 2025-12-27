Las estrellas españolas Carlos Mayo, Nassi Hassaous, Fernando Carro o Ibrahim Chakhir darán brillo a la San Silvestre Vallecana Internacional 2025

Estos reconocidos atletas se unen, en la prueba masculina, a Adrián Ben, Jesús Ramos o Eduardo Menacho; mientras que, en la femenina, destaca la campeona Marta García o la campeona de Europa de Maratón en Ruta Fatima Ouhaddou

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional 2025, que se disputa en Madrid el próximo 31 de diciembre, augura emoción e igualdad después de que se haya confirmado la presencia, entre otros, del plusmarquista nacional de medio maratón Carlos Mayo, de los maratonianos Fernando Carro, 'Chiki' Pérez o Ibrahim Chakhir, o de Nassi Hassaous y Aarón Las Heras, podios en una de las carreras de fin de año más importantes del mundo.

Estos nombres se añaden a los previamente anunciados de Jesús Ramos, quíntuple campeón de España entre 5 kilómetros y 10 kilómetros en ruta; Adrián Ben, el mejor 'ochocentista' nacional de la historia; Lucía Rodríguez, olímpica en Tokio 2020; Eduardo Menacho, vigente campeón nacional de 10.000 metros; y Lidia Campo, campeona de España en 10 kilómetros en 2024, que fueron las primeras estrellas en cerrar su presencia en la ya famosa San Silvestre Vallecana.

"Este año, con la experiencia de conocer el circuito, el plusmarquista nacional de medio maratón (59:39) llega con la máxima ambición tras conseguir la mínima para el Campeonato de Europa de atletismo en el maratón", señala una nota de prensa que explica que Carlos Mayo tiene la séptima mejor marca nacional de la historia en 10K en ruta, con el 27:53 logrado en 2022 en Laredo (Cantabria).

Aarón Las Heras y Nassim Hassaous ya fueron podio

Pese a ello, sólo es uno más entre los favoritos. Por palmarés en la prueba, Aarón Las Heras "parte con grandes opciones", pues fue segundo en 2023 tras la descalificación de Mohamed Katir, con un tiempo 27:53. El atleta barcelonés siempre ha brillado el 31 de diciembre en las calles de Madrid, y tras el séptimo puesto del pasado año, opta a subirse al podio en Vallecas. Y Nassim Hassaous, firmó en 2021 "una grandísima actuación" para subirse al tercer cajón del podio. El doble subcampeón nacional de cross se postula como "uno de los grandes animadores del mejor 10K en ruta del mundo", añade la nota.

El plusmarquista nacional de 3.000 metros obstáculos, Fernando Carro, tiene una mejor marca en 10K de 27:46, conseguida en 2020 en el recorrido favorable de Alcobendas, aunque actualmente está centrado en el maratón. También de esa distancia procede Ibrahim Chakhir, campeón nacional de Maratón en 2024 y atleta olímpico en París 2024, que hace unas semanas en Valencia consiguió la mejor marca nacional del año con 2:07:21.

Marta García quiere repetir en la San Silvestre femenina

Todos ellos optarán al podio, así como, en féminas, una Marta García que ya el pasado año hizo historia al ser la primera española en subirse a lo alto del podio del Estadio de Vallecas desde que lo lograra Marta Domínguez en 2008; y que este año repite.

Frente a ello, sus principales rivales serán la plusmarquista nacional de 10K en ruta, Carla Gallardo; la vigente campeona de Europa de Maratón en Ruta Fatima Ouhaddou o la atleta a la que superó, una Majida Maayouf vuelve a la Vallecana después de acabar entre las primeras en 2023.

Marta Serrano Azpiazu, doble campeona de España de 3.000 obstáculos, o las campeonas de España Lucía Rodríguez y Lidia Campo darán prestigio a una Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana que suma estrellas cada año y que servirá, en 2925, para despedir el año haciendo deporte.