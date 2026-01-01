Histórico triunfo español en la San Silvestre Vallecana

Marta García logra el doblete y gana la prueba femenina por segundo año consecutivo; el gran favorito Geoffrey Kamworor se hace con la masculina internacional

Si en 2024 fue una sorpresa, en esta edición de la San Silvestre Vallecana ya aparecía como una clara alternativa a la gran favorita y Marta García no ha fallado. La atleta palentina ha logrado su segunda victoria consecutiva en la prueba vallecana con un tiempo de 31:11, mejor marca española de la historia, mejorando su registro del pasado año.

Tres días después de ganar la San Silvestre de León, Marta García volvió a ganar tras mantener un bonito duelo hasta el kilómetro nueve con Diane Van Es, plusmarquista europea de 5K en ruta y gran favorita para vencer en Madrid. La española dejó atrás a su rival tras un cambio de ritmo a poco más de mil metros que la neerlandesa no pudo seguir.

Marta García refrendó el buen momento deportivo que atraviesa con una carrera muy seria en la que supo dosificar fuerzas para el momento clave por las calles de Vallecas para resolver en el último tramo. Además, lo hizo mejorando en ocho segundos (31:11) la mejor marca que ella misma había hecho hace un año y sacó siete segundos a Diane Van Es. Carla Gallardo mejoró el quinto puesto de la pasada edición para concluir tercera con un tiempo de 31:25.

Fátima Ouhaddou, quinta (31:58); Lucía Rodríguez, sexta (32:28); Lidia Campo, séptima (32:35); Azucena Díaz, octava (33:23); y Laura Priego, décima (33:42) completaron una prueba femenina que tuvo mucho color español.

Geoffrey Kamworor ganó sin despeinarse la San Silvestre masculina

En la categoría masculina de la Nationale Nederlanden-San Silvestre Vallecana no hubo sorpresa y se la llevó el gran favorito, el keniano Geoffrey Kamworor, que paró el crono en 27:40 y siguió la estela de su admirado Eliud Kipchoge o de los también kenianos Leonard Komen o Mike Kigen.

Geoffrey Kamworor lo tenía claro y salió desde el principio a marcar un ritmo alto que, sabía, pocos iban a poder seguir. De hecho, muy pronto se quedó solo con Jesús Ramos, quien le aguantó hasta el kilómetro cinco, pero a partir de ahí el keniano empezó a coger distancia y llegó muy solo a la meta de Vallecas.

El esfuerzo de Ramos le valió para ser segundo a 16 segundos del ganador (27:56), mientras que el también español Aarón Las Heras fue tercero con un tiempo de 28:00.

La Armada española colocó otros seis representantes en el Top-10. Carlos Mayo fue quinto con 28:19; Pol Oriach, sexto (28:19); Nassim Hassaous, séptimo (28:27); Alejandro Quijada, octavo (28:29); Chiki Pérez, noveno (28:30); y Eduardo Menacho completaba el Top-10 (28:33).

Antes que las dos pruebas internacionales se habían disputado las populares, que reunieron en Madrid a 40.000 personas. Los ganadores de estas pruebas fueron Mohamed Massat Bouzahar, que hizo un tiempo de 29:28, y María Moreno Jorge, que hizo 34:11.