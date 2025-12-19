Los campeones arrancan una nueva era con la vista puesta en enero

Ya se entrenan las selecciones españolas masculina y femenina de waterpolo, que tienen sendos compromisos continentales en otro enero que promete ser histórico

Las selecciones españolas de waterpolo, campeones del mundo y campeones de Europa masculinos, así como las subcampeonas continentales y olímpicas femeninas han comenzado a preparar sendos Campeonatos de Europa donde tratarán de mantener su liderazgo a nivel mundial. España llega con aspiraciones de ganarlo todo en una doble cita que tendrá a los chicos como anticipo y pondrá el colofón con las guerreras del agua.

El equipo que entrena David Martín se concentró en el CAR de Sant Cugat el lunes y ya este viernes tendrá la primera prueba de altura, contra Estados Unidos -ante la que repite el domingo-, para preparar el Europeo masculino, que tendrá lugar del 10 y el 25 de enero en Belgrado.

Para ello, el seleccionador español trabaja con un grupo de veinte jugadores, entre los que se encuentran catorce vigentes campeones del mundo. Era la primera lista de la época ‘post-Felipe Perrone’ y Alberto Munárriz es ahora la cara visible.

Los Unai Aguirre, Bernat Sanahuja, Álvaro Granados, etc. quieren volver a ganar un torneo en el que sorprendieron hace dos años. “Sentimos responsabilidad. Entrenamos esa presión interna. Todo el mundo quiere llegar a Belgrado, con piscinas llenas como el anterior Europeo de Zagreb. Eso motiva mucho. El estilo de juego ha cambiado en pequeñas cosas y seguro que los chicos tienen ganas de ir a jugar”, señalaba un Martín que advertía que hará cambios con respecto a los últimos campeonatos y habrá sorpresas en la lista definitiva.

Convocatoria de la selección española masculina de waterpolo para el Europeo 2026

Estos son los veinte convocados con los que trabaja el seleccionador español masculino de waterpolo en Sant Cugat:

-Unai Aguirre (Zodiac Barceloneta)

-Òscar Asensio (KEIO Sabadell)

-Unai Biel (Zodiac Barceloneta)

-Álex Bustos (Zodiac Barceloneta)

-Javi Bustos (Zodiac Barceloneta)

-Sergi Cabanas (KEIO Sabadell)

-Pol Daura (CN Barcelona)

-Miguel de Toro (Ferencvaros)

-Biel Gomila (Zodiac Barceloneta)

-Álvaro Granados (Pro Recco)

-Marc Larumbe (Marsella)

-Edu Lorrio (KEIO Sabadell)

-Alberto Munárriz (Zodiac Barceloneta)

-Jan Pérez (KEIO Sabadell)

-Aran Pina (Rubí)

-Albert Sabadell (Terrassa)

-Bernat Sanahuja (Zodiac Barceloneta)

-Roger Tahull (Zodiac Barceloneta)

-Fran Valera (Jadran Herceg Novi)

-Marc Valls (Zodiac Barceloneta)

Tras estos dos amistosos, la selección parará entre el 23 y el 25 para que cada uno pase la Navidad con sus familias. Luego, se concentrarán unos días en Pamplona, viajarán a Bosnia el 2 de enero para jugar un torneo y, de ahí, a Belgrado.

Las chicas quieren la revancha en el Europeo

Apenas tres días después, este jueves, arrancaba la preparación del combinado femenino, que llega con ganas de revancha, ya que el Europeo es el único torneo de los últimos que no ha ganado y lo perdió en el último instante ante Países Bajos.

En su caso tendrán un mes para prepararlo, ya que se disputa en Funchal (Portugal) entre el 26 de enero y el 5 de febrero. Jordi Valls ha convocado a 18 jugadoras, entre las que no está la capitana, Anni Espar, que está jugando este año en Australia.

Siguen sin estar Judith Forca y Maica García, que hicieron un parón en su carrera para ser madres, o Isabel Piralkova, que no ha vuelto tras los Juegos de París. Al igual que la selección masculina, las chicas pararán por Navidad y, luego, harán una segunda parte de la preparación que ganará en intensidad en las tres últimas semanas antes del Campeonato de Europa.

Convocatoria de la selección española femenina de waterpolo para el Europeo 2026

Estas son las dieciocho convocadas con las que trabaja el seleccionador español Jordi Valls en Sant Cugat:

-Queralt Anton (Sant Andreu)

​-Queralt Bertran (Assolim Mataró)

​-Paula Camus (Sant Andreu)

​-Paula Crespí (Astralpool Sabadell)

​-Irene González (Astralpool Sabadell)

​-Mireia Guiral (Assolim Mataró)

​-Elia Jiménez (Mediterrani)

​-Alba Muñoz (Sant Andreu)

​-Bea Ortiz (Ferencvaros)

​-Carlota Peñalver (Mediterrani)

​-Nona Pérez (Sant Andreu)

​-Paula Prats (Terrassa)

​-Ariadna Ruiz (Sant Andreu)

​-Elena Ruiz (Sant Andreu)

​-Martina Terré (Sant Andreu)

​-Mariona Terré (Assolim Mataró)

​-Paula Leitón (Zodiac Barceloneta) - se incorpora el 21

​-Júlia Frigola (EPlus Catalunya) - se incorpora el 21