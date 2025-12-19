España, a pulir detalles con vistas al campeonato de Europa

A poco más de un mes para la celebración del Europeo en Lituania, Letonia y Eslovenia, los chicos de Jesús Velasco apuran su preparación viajando a Serbia para jugar dos amistosos

Llega la hora de dar los últimos retoques al equipo. Aunque aún resta más de un mes para el inicio del Campeonato de Europa, la selección española de fútbol sala masculina ha viajado hasta Serbia para jugar dos amistosos con los que pondrá punto final a 2025 y empezará a mirar 2026, donde del 21 de enero al 7 de febrero se disputará el mencionado Europeo.

El primer partido, el cual se disputará este sábado 20 de diciembre a partir de las 18:00 horas, tendrá lugar en la localidad serbia de Nis en el complejo deportivo Cair. Allí, el técnico Jesús Velasco seguirá con las pruebas de jugadores, máxime cuando el 22, de nuevo, jugará otro amistoso contra este combinado, pero en esta ocasión en Vranje (18:00 horas).

Lo cierto es que se trata de un buen contrincante, si bien España ha dominado claramente en los duelos directos. Para ser exactos, se han enfrentado en 12 ocasiones con un balance favorable a la combinado español de 11 victorias y un empate, con 51 goles a favor y 14 en contra.

La selección española, que viajó ayer a Serbia después de que se hicieran públicos los descartes del meta Antonio Navarro (Quesos El Hidalgo Manzanares) y el cierre José Raya (Movistar Inter), se entrenó este viernes en el pabellón donde mañana se jugará el partido.

Respecto al mencionado campeonato continental tenemos que España está en el grupo C del Europeo y sus rivales serán Eslovenia, Bielorrusia y Bélgica. El viernes 23 de enero, a partir de las 20:30 horas, disputará su primer partido ante Eslovenia. El lunes 26 se medirá a Bielorrusia a partir de las 17:30 horas y cerrará el grupo contra Bélgica el jueves 29, a partir de las 17:30 horas.

La lista de convocados para los dos amistoso la forman 14 jugadores y son los siguientes:

- Porteros: José Miguel Oliver Solano, Chemi (Jimbee Cartagena) y Dídac Plana Oltra (Barça).

- Cierres: Antonio Pérez Ortega (Barça) y Ricardo Mayor Gonzálvez (ElPozo Murcia).

- Alas-cierre: Miguel Ángel Cano Mellado (Jimbee Cartagena) y Adrián Rivera González (ElPozo Murcia).

- Alas: Francisco José Cortés Hernández (Jimbee Cartagena), Cecilio Morales Barbado y Javier Mínguez Rubio (Movistar Inter), Daniel López López, Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior) y Mario Rivillos Plaza (Illes Balears Palma Futsal).

- Ala-pívot: Adolfo Fernández Díaz (Barça).

- Pívots: Jesús García del Pino Gordillo (MFK Tyumen de Rusia) y Pablo Ramírez González (Jimbee Cartagena).