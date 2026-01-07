Ilia Topuria, ante el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Móstoles

El doble campeón de la UFC declaró este miércoles por un asunto relacionado con la petición de su exmujer para poder viajar con su hija a Miami

El doble campeón de la UFC, Ilia Topuria, ha comparecido este miércoles ante un juzgado de Móstoles (Madrid) para participar en una vista relacionada con un viaje de su hija pequeña a Miami dentro del proceso de separación que está tramitando de su expareja Giorgina Uzcategui.

El luchador español ha acudido, concretamente, al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles, que tramita las cuestiones familiares derivadas de su separación tras haber sido denunciado por presuntos malos tratos por su expareja, según han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Estas mismas han señalado que en la vista se ha abordado la petición de Uzcategui de viajar con la hija de ambos a Miami durante un mes, algo a lo que Ilia Topuria se opone.

Aunque en un principio se barajó que acudiera para declarar sobre la denuncia de malos tratos que le ha puesto su exesposa, el propio Ilia Topuria señaló que no era ese el motivo y que estaba citado para dirimir un asunto relacionado con su hija. De momento no hay una fecha señalada para su posible declaración en el marco de la denuncia interpuesta por Uzcategui por el otro motivo.

Topuria, pendiente de la declaración por malos tratos

En un comunicado publicado en su perfil de X el pasado 3 de enero, Topuria explicaba que esa citación está relacionada "con un asunto familiar y administrativo vinculado a un viaje fuera de España de mi hija, a la que llevo cuatro meses sin poder ver pese a haberlo intentado en numerosas ocasiones". Sobre la mencionada denuncia, Topuria también aclaró que irá a declarar "gustosamente cuando se me requiera".

"Voy a ver a mi hija muy pronto... No estoy nada agobiado, estoy muy tranquilo. Mi prioridad es mi hija, mis hijos, mi familia", señaló el luchador hispano-georgiano a la entrada a los juzgados. Luego, a la salida, no hizo declaraciones sobre lo que había hablado dentro y deseó a todos los presentes el feliz año nuevo. Giorgina Uzcategui, por su parte, no ha hecho declaraciones a los medios de comunicación.

La denuncia llegó tras su negativa a pagar lo que pedían

Ilia Topuria ya había dejado claro previamente como había sido el proceso hasta llegar a esa denuncia cursada por la empresaria. En este sentido, asegura que todo comenzó con una demanda de divorcio presentada por él, que estuvo precedida de semanas de negociación tras la separación. "Tras mi negativa a aceptar determinadas pretensiones económicas fuera de toda lógica, semanas después se presenta una denuncia por malos tratos, algo con lo que ya había sido amenazado y que está siendo analizado por la Justicia", publico en X.

La abogada de Giorgina Uzcategui, por su parte, hizo público que “en la actualidad existe un procedimiento judicial en curso, de carácter estrictamente privado y familiar, que afecta de manera directa a un menor de edad” y que, por ello, no iba a hacer declaraciones.