Comunicado oficial de Ilia Topuria: "Que se ciñan a los hechos, porque la verdad solo tiene un camino"

El luchador hispano-georgiano expresa a través de una carta abierta su pesar por no sentir que se la trate del modo que merece desde la prensa

El presente de Ilia Topuria se ha ido enturbiando cada vez más. El brillo por sus dos cinturones de campeón del mundo en peso pluma y peso ligero ha ido cayendo a un segunda plano mientras temas extradeportivos ganaban terreno. Fue él mismo quien hace un par de meses apuntó que estaba iniciando un proceso judicial para defenderse de acusaciones falsas y extorsión. Pues bien, ahora emite otro comunicado en el que denuncia el trato de la prensa y pide respeto para su persona. He aquí las palabras del luchador hispano-georgiano.

"Siempre me he sentido profundamente agradecido por el trato respetuoso que he recibido de los medios de comunicación, que han sido y siguen siendo una parte importante de mi trayectoria durante todos estos años".

"Por desgracia, y muy a mi pesar, en estos momentos soy noticia por asuntos que nada tienen que ver con el deporte. Entiendo que, como persona pública, uno está expuesto a las fake news y a titulares engañosos y sensacionalistas, diseñados únicamente para generar clics sin atender a la verdad ni a las consecuencias".

"Ayer, un medio de comunicación difundió una noticia con un titular falso en el que se afirmaba que había sido llamado a declarar por violencia de género. Ese titular tuvo que ser modificado posteriormente al no ser cierto, ya que nunca he sido llamado a declarar por ese motivo, algo que se ha gustosamente juzgado, pero me requiera. La realidad es que, por el funcionamiento del sistema judicial, debo acudir a ese juzgado, pero la citación está relacionada exclusivamente con un asunto familiar y administrativo vinculado a un viaje fuera de España de mi hija, a la que llevo cuatro meses sin poder ver pese a haberlo intentado en numerosas ocasiones".

Ilia Topuria entiende que está bajo los focos

"Asumo el peaje de la exposición pública, pero eso no justifica que se permita difundir información falsa sin contrastar, que no se cifran a los hechos, ni se divulgue información que incumbe a un menor de edad a la que se debe proteger. La realidad comienza con una demanda de divorcio presentada por mi parte precedida de semanas de negociación tras nuestra separación. Tras mi negativa a aceptar determinadas pretensiones económicas fuera de toda lógica, semanas después se presenta una denuncia por malos tratos, algo con lo que ya había sido amenazado y que está siendo analizada por la justicia".

"Sigo confiando en Dios, en la justicia y en las personas. Sé que la verdad prevalecerá y que pronto podré recuperar una de las dos cosas más importantes de mi vida junto a mi hijo Hugo: mi hija Giorgina".

"A los medios de comunicación solo les pido el mismo respeto y rigor con el que siempre me han tratado la mayoría de ellos... y que se ciñan a los hechos, porque la verdad solo tiene un camino. Que Dios les bendiga.Ilia Topuria".

Un impasse en la carrera de Ilia Topuria

Si bien durante mucho tiempo se dio por hecho que el dos veces campeón del mundo volvería al octógono de la UFC en el primer trimestre de 2026, él mismo descartó hace tiempo tal posibilidad al afirmar que se veía obligado a parar para resolver asuntos personales. En ello está. Toca esperar para volver a verle competir.