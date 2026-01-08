Real Madrid - Maccabi: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Real Madrid tratará de seguir sumando triunfos en un partido ante el Maccabi que se jugará a puerta cerrada por imposición de la delegación del Gobierno

En medio de la polémica y a puerta cerrada, el Real Madrid tratará de mantener su buen momento en la Euroliga ante un Maccabi que ha crecido en los últimos tiempos y que ya ganó a los blancos en su 'destierro' de Belgrado en la primera vuelta.

El conjunto de Scariolo se repuso en Lyon de su derrota en el Clásico y ha enmendado en las últimas semanas su trayectoria europea. De hecho, sólo ha perdido ante el Mónaco, a domicilio y en el tramo final en las últimas jornadas, lo que le ha permitido meterse de lleno en la pelea por las seis primeras posiciones.

Ante el Maccabi, Scariolo tendrá que hacer cambios. Ya dejó descansar el martes a Gabriel Deck y Sergio Llull, que ni siquiera viajaron a Francia, y que ahora podrían regresar a la convocatoria ante los israelíes.

El conjunto macabeo, por su parte, llega con las bajas aseguradas de Zach Hankins y Jeff Dowtin, que no jugaron ya contra el Barça. Sigue siendo duda el escolta estadounidense Lonnie Walker IV, un jugador que pretendió el Madrid este verano, y sí estará el danés Iffe Lundberg, que ya regresó contra el Barça

El partido ha venido precedido por la obligación de jugarlo a puerta cerrada después de que la delegación del Gobierno en a Comunidad de Madrid así lo decretase. Contra eso ha protestado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y también la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), que ha pedido que se dispute a puerta abierta e instó a las autoridades a garantizar el normal desarrollo del evento.

La 'respuesta' ha llegado por parte de la Comisión Antiviolencia, que ha declarado de alto riesgo el partido pese a ser a puerta cerrada. Eso obliga al Madrid a tomar medidas de seguridad adicionales junto con las fuerzas de seguridad implicadas en el evento deportivo.

A qué hora es el Real Madrid - Maccabi de la jornada 21 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv, perteneciente a la jornada 19 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 8 de enero a partir de las 20:45 horas en el Movistar Arena de Madrid.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Maccabi de la jornada 21 de Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.