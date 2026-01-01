Domen Prevc tiraniza el Cuatro Trampolines con un nuevo triunfo en Garmisch-Partenkirchen

El saltador esloveno ha ganado las dos pruebas del Cuatro Trampolines y lidera con claridad la clasificación de esta cita y de la Copa del Mundo

Domen Prevc no encuentra rival tampoco en la segunda cita del Cuatro Trampolines, que se ha disputado este Año Nuevo, como es tradicional, en Garmisch-Partenkirchen (Alemania). El saltador esloveno amplía su dominio en una Copa del Mundo de saltos que está tiranizando en esta temporada 2025-2026 y también domina esta cita de las cuatro montañas al ganar las dos pruebas disputadas hasta ahora.

Prevc, ganador en Oberstdorf el pasado lunes y que también fue el mejor en la calificación celebrada el último día del año, comenzó liderando la prueba con un salto de 143 metros y 149,3 puntos, 3,2 más que el austriaco Jan Hörl, segundo en la primera manga. El japonés Ren Nikkaido (137 metros y medio, 138,8 puntos) pasó como tercero a la segunda manga, en la que sólo participaban los 30 mejores.

En esta segunda manga, Domen Prevc saltó 141 metros, dos menos que en la anterior, pero le sirvió para hacerse con la victoria total en el trampolín olímpico de Garmisch con un total de 303,1 puntos, exactamente 15,8 más que el austriaco Jan Hörl, que concluyó segundo, con dos intentos de 141 y 131 metros y medio. Nikkaido no pudo mantener el tercer cajón del podio, que finalmente se llevó otro austriaco, Stepan Embacher, que saltó 134 y 141 metros y medio para sumar 287,1 puntos.

Cuarto fue Ren Nikkaido, con un total de 284.1, justo por delante de su compatriota Ryoyu Kobayashi, que cerraba el Top-5 con un total de 277.8. Kobayashi aparecía como el gran rival de Prevc en la lucha por el Águila Dorada -con la que se premia al ganador de los Cuatro Trampolines-, pero este quinto puesto es su mejor clasificación en las dos primeras pruebas.

Daniel Tschofenig, vigente campeón, pierde fuelle

El austriaco Daniel Tschofenig, vigente campeón del Águila Dorada y que comenzó en Oberstdorf con un segundo puesto, sólo pudo acabar noveno en la cita de Garmisch-Partenkirchen, por lo que pierde enteros para revalidar su corona. El alemán Felix Hoffmann, que fue el tercero en esa primera cita del Cuatro Trampolines, acabó sexto, por lo que la ventaja de Domen Prevc sobre el resto es importante y apunta claramente a ganar esta prestigiosa cita.

Se da el curioso caso de que Nika Prevc, la hermana de Domen y dominadora de la Copa del Mundo femenina de saltos de esquí, se había impuesto este miércoles 31 de diciembre de 2025 en la primera prueba del Two-Nights Tournament, versión femenina del Cuatro Trampolines que se disputa entre Garmisch-Partenkirchen y la austríaca Innsbruck. Pese a contar con peor viento que su rival y mejor salto de la segunda manga, Selina Freitag, la hermana de Domen acabó mostrando su superioridad.

La tercera cita del 'Vierschanzentournee' es este domingo en el trampolín olímpico del Bergisel, en la localidad austriaca de Innsbruck.