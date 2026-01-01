Calendario Formula 1 en 2026: Una nueva normativa para cambiarlo todo
La nueva campaña del mundial de Formula 1 se presenta como una de las más abiertas de los últimos años por la llega de una nueva normativa que va a igualar las cosas y hacer que cualquier parecido con 2025 sea pura coincidencia
El año 2025 ha traído un nuevo campeón a la Formula 1 tras cuatro años de dominio de Max Verstappen, coronando a Lando Norris como nuevo monarca y devolviendo el cetro a McLaren después de 17 años de sequía. Un gran hito que costó mucho más de la cuenta, pues los de Woking tenían el mejor coche, perro errores propios y hazañas del neerlandés casi le dan la vuelta a todo en el tramo final del año. Sin embargo no pasó y tenemos un nuevo rey en el paddock del gran circo.
No obstante, todo lo vivido hasta ahora se borra de cara a 2026, pues una nueva normativa entre en vigor, lo que puede llevar a que los equipos que hasta ahora han estado arriba no den en la tecla y alguien los supere. Por los rumores existentes parecen Mercedes y Red Bull (Ford) quienes van un paso por delante, pero no se puede descartar que Aston Martin y el primer coche verde diseñado por Adrian Newey sea capaz de meter a Fernando Alonso en la pelea. Todo ello en un año de cambios que arranca en Australia, pero que muy pronto dará inicio a la pretemporada a final de enero en Barcelona.
Calendario de Fórmula 1 2026
- 6–8 de marzo – Gran Premio de Australia Circuito Albert Park, Melbourne
- 13–15 de marzo – Gran Premio de China Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái
- 27–29 de marzo – Gran Premio de Japón Circuito de Suzuka, Suzuka
- 10–12 de abril – Gran Premio de Baréin Circuito Internacional de Baréin, Sakhir
- 17–19 de abril – Gran Premio de Arabia Saudí Circuito urbano de Yeda, Yeda
- 1–3 de mayo – Gran Premio de Miami (Estados Unidos) Autódromo Internacional de Miami, Miami
- 22–24 de mayo – Gran Premio de Canadá Circuit Gilles Villeneuve, Montreal
- 5–7 de junio – Gran Premio de Mónaco Circuito urbano de Montecarlo, Mónaco
- 12–14 de junio – Gran Premio de España Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló
- 26–28 de junio – Gran Premio de Austria Red Bull Ring, Spielberg
- 3–5 de julio – Gran Premio de Gran Bretaña Circuito de Silverstone, Silverstone
- 17–19 de julio – Gran Premio de Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps, Spa
- 24–26 de julio – Gran Premio de Hungría Hungaroring, Mogyoród
- 21–23 de agosto – Gran Premio de los Países Bajos Circuito de Zandvoort, Zandvoort
- 4–6 de septiembre – Gran Premio de Italia Autodromo Nazionale di Monza, Monza
- 11–13 de septiembre – Gran Premio de España Madring, Madrid
- 24–26 de septiembre – Gran Premio de Azerbaiyán Circuito urbano de Bakú, Bakú
- 9–11 de octubre – Gran Premio de Singapur Circuito urbano de Marina Bay, Singapur
- 23–25 de octubre – Gran Premio de Estados Unidos Circuit of the Americas, Austin
- 30 de octubre – 1 de noviembre – Gran Premio de Ciudad de México Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México
- 6–8 de noviembre – Gran Premio de São Paulo (Brasil) Autódromo José Carlos Pace, Interlagos
- 19–21 de noviembre – Gran Premio de Las Vegas (Estados Unidos) Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas
- 27–29 de noviembre – Gran Premio de Catar Circuito Internacional de Losail, Losail
- 4–6 de diciembre – Gran Premio de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) Circuito de Yas Marina, Abu Dhabi