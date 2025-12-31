Vettel regresa a la Fórmula 1 tras su retirada sin la presión de competir
El alemán dejó la F1 a finales de 2022, aunque su vínculo con el paddock sigue muy vivo, reconociendo que no es para nada lo mismo al no existir ya la presión de competir
El Gran Premio de Abu Dhabi de 2022 fue el último de Sebastian Vettel, dejando de lado su faceta como corredor profesional tras conseguir la friolera de cuatro títulos mundiales. El alemán ha regresado en varias ocasiones al paddock desde su retirada hace ya dos años, aunque siempre con roles diferentes a los de pilotos. Su primera aparición fue en el GP de Mónaco 2023, que fue a visitar a los que fueron sus compañeros de Aston Martin y Red Bull.
El posible sustituto de Helmut Marco
Los últimos rumores indican que está coqueteando con la idea de volver a pilotar, aunque por ahora sigue centrándose en su familia y proyectos de sostenibilidad. También han apuntado a que podría volver como directivo o incluso como asesor de Red Bull sustituyendo a Helmut Marko, tal y cómo el mismo contó a Sky Sports: ''No lo sé, he oído que se ha hablado de esa posibilidad. Incluso hablé brevemente con Helmut sobre ello, pero no fue a ninguna parte, en ningún momento fue algo serio''.
Aunque mientras se abre en el horizonte y no sobre esa posibilidad, Vettel ha contado en el podcast de Fórmula 1 Beyond The Grid que ahora cuando entra en el paddock todo es diferente ''porque ya no estás en modo carrera'', básicamente ''ya no compites, así que tampoco tengo un objetivo concreto cuando entro''. Cuando estaba en el ojo del huracán admite que todos sus ''pensamientos giraban en torno a... ¿Qué hacemos con el coche? ¿Cómo está el circuito? ¿Qué queremos lograr? ¿En que debemos fijarnos?''.
Cómo está siendo la retirada de Vettel
''Al principio fue fantástico no tener estructura. El primer año pasó muy rápido, pasé mucho tiempo en casa y lo disfruté. En el segundo año ya me costó un poco más. Entonces llegó Brasil y sentí esa nostalgia: quiero volver''. Y lo hizo, presentando iniciativas relacionadas con su concienciación ambiental para poder seguir relacionado con Fórmula 1. De hecho, el nombre del proyecto fue F1REST, una mezcla entre F1 y bosque en inglés.
En el GP de Brasil volvió con esta iniciativa, pidiendo a todos los pilotos de la parrilla, jefes de equipo y al mismísimo Principe Guillermo a dibujar un árbol. Gracias a estos dibujos individuales, crearon un bosque simbólico con un preciso collage que ayudó a concienciar de la reforestación y la protección de la selva Amazonas, la cuál visitó en 2024 y se quedó impresionado por la deforestación.