Dudas en torno al motor Ford de Red Bull

Pese a los rumores que afirmaban que al igual que Mercedes habían encontrado un agujero en la nueva normativa de la FIA respecto a la relación de compresión, la realidad es que en Ford tienen dudas con el motor que le han hecho a Red Bull

La nueva normativa que desde 2026 regirá la Formula 1 ha hecho que todos los equipos vayan a empezar de cero, sin embargo, hace unos días que la filtración de que Mercedes y Red Bull habían encontrado un vacío legal en ella para que sus motores tuvieran una relación de compresión de 18:1, superior a la 16:1 que se permite, cambió todo. Con esto tanto los equipos con el propulsor alemán como los que llevarán el Ford, deberían estar un paso por delante. No obstante, desde la empresa estadounidense han rebajado la pretensiones, dejando claro que ahora mismo tienen dudas respecto a como se vaya a comportar en pista su unidad de potencia.

Todo se verá en la pista

El encargado de dar las 'malas noticias' ha sido el director de rendimiento de la empresa de Detroit, Mark Rushbrook, quien ha confesado que ahora mismo hay muchas más dudas que certezas y hasta que no lo vean en pista no van a conocer exactamente cuál es el potencial que tienen entre manos: "Tenemos que planificar, así que estamos donde tenemos que estar, pero todo se va a concretar cuando realmente rodemos en la pista". Así que como ya han dicho muchos miembros de otros equipos, todo se va a esclarecer una vez que lleguen los tests privados de Barcelona: "Ese primer día de pruebas es una fecha importante y una semana importante. Es cuando veremos cómo dará sus frutos todo este arduo trabajo de los últimos tres años".

Pese a la experiencia y a estar de lado de un gigante como la escudería Red Bull, Rushbrook no esconde que hay cierto nivel de nerviosismo, algo completamente normal siempre que se pone un nuevo coche o un nuevo motor en la pista, aunque confía en el trabajo de este tiempo atrás, más allá de que la realidad es la que marcará si de verdad han dado en el clavo: "Hasta que no se reúne todo en una pista de carreras real, no se ha visto todo. Y la cuestión es si se ve algo en la pista que no se haya visto en el laboratorio".

Suplir las carencias

Uno de los grandes desafíos a los que se han enfrentado en Ford y Red Bull es el de suplir las carencias que puedan tener al ser debutantes, algo que sin embargo no preocupa en exceso al director de rendimiento. Se había rumoreado con que el motor de combustión interna fuera inferior a los de Ferrari, Mercedes o Honda, todos más experimentados, y aunque eso sea una realidad, esperan que no sea definitivo y puedan limitar la carencia y suplirla: "Aunque nos quedemos un poco atrás con el motor de combustión, no creemos que pueda ser mucho y lo compensaremos en todo lo demás". Más allá de que con el paso del tiempo irán a más, también gracias a haber hecho fichajes de ingenieros procedentes de otros programas.