McLaren vende su coche de 2026...antes de presentarlo

McLaren aún ni siquiera ha presentado el coche que usará en 2026 en el mundial de Fórmula 1, sin embargo, ya lo ha vendido, después de que una subasta llegara a los 11480000 dólares que ha pagado un comprador anónimo

El mundial de Formula 1 aún está a varios meses de comenzar, sin embargo, uno de los coches que va a estar en la parrilla de salida del Gran Premio de Australia ya ha sido vendido. Se trata de McLaren, pues el modelo MCL40A que competirá en la temporada 2026 se ha subastado por la módica suma de 11.480.000 dólares. En una iniciativa del equipo de Woking, en la que también se han vendido el prototipo de resistencia por algo más de 7 millones y el de la Indycar por algo menos de uno, los compradores han adquirido unos modelos de los que no van a poder gozar hasta 2028, pero que serán exactamente los que compitan en estos años con McLaren.

Una cifra alta, pero no un récord

La casa de subastas RM Sotheby’s anunció que este McLaren MCL40A se vendió por 11.480.000 dólares, lo que al cambio equivale a unos 9.750.000 euros al cambio actual. El precio de salida se había fijado en torno a los de diez millones de dólares y aumentó casi uno y medio más. Estas cifras son muy altas, pero siguen lejos de los 51.155.000 euros alcanzados por el Mercedes W196 R de 1955, que en 2025 se convirtió en el coche de carreras más caro de la historia. Mientras que otros coches más modernos y de los cuáles han estado al volante leyendas, como el Mercedes F1 W04, que llevó Lewis Hamilton en su primer año en Mercedes en 2013, y el Ferrari F2003 GA de Michael Schumacher, con el que logró su sexto título en 2003, se vendieron durante los últimos años por 17 y 13 millones de euros, respectivamente.

Un coche para ganar, con la ayuda de Mercedes

Para aquel que ha pagado esta auténtica barbaridad de dinero, ver al McLaren ganar sería una gran noticia y después de lo que han sido los últimos dos años, no sería una sorpresa ni muchos menos. La nueva reglamentación sobre el papel debería hacer que la igualdad crezca mucho, no obstante, el hecho de que Mercedes haya encontrado un vacío legal en ella para que la relación de compresión sea de 18:1, lo que aumenta el potencial de los cuatro equipos motorizados por el gigante alemán, que automáticamente se han convertido en los grandes favoritos. Esto sumado al nivel de sus dos pilotos, algo ya probado este 2025, y a que tienen un equipo humano capaz de crear máquinas dominantes, aumentan incluso más sus posibilidades.